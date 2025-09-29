Общество

Елена Горячева о планах открыть в Пскове Дом моды: Я иду к своей цели

Руководитель проекта «Созвездие» Елена Горячева в эфире «ПЛН FM» в программе «Грани развития» рассказала о своих амбициозных планах открыть в Пскове Дом моды, который объединит талантливых местных дизайнеров и моделей.

«Я обещала это и на телевидении. Я иду к своей цели — создать Дом моды имени города Пскова, который станет мощной площадкой для сотрудничества дизайнеров и моделей», — отметила Елена Горячева. По её словам, проект призван вывести Псков на уровень крупных модных столиц России — Москвы и Санкт-Петербурга, сделав город не только туристическим, но и модным центром.

Смотрите также Дом моды хотят открыть в Пскове

Дом моды будет поддерживать не только дизайнеров одежды, но и творческих людей из смежных сфер, например, создателей украшений. «Каждый творческий человек сможет обратиться к нам — мы ищем таланты, рады всем и хотим, чтобы все сияли», — подчеркнула гостья студии.

Смотрите также Школа моделей «Созвездие» объединяет таланты в Пскове

«Созвездие» — школа моделей. Как заявляет Елена Горячева, это «целый творческий мир, объединяющий таланты из Пскова и не только».