Общество

День в истории ПЛН. 3 октября

03.10.2025 17:00|ПсковКомментариев: 0

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 3 октября в разные годы.

 

2001 год. Михаил Кузнецов считает, что система выборов депутатов Псковского областного Собрания преждевременна для Псковской области

Депутат Государственной Думы Михаил Кузнецов считает, что система выборов депутатов Псковского областного Собрания, принятая в первом чтении на последней сессии ПОС, «преждевременна для Псковской области». 

«Уж если принимали партийные списки, - заметил Михаил Кузнецов, - то принимали бы 11 депутатов от одномандатных округов и 11 – по партийным спискам. А принятая сейчас схема «22 плюс 11» мне не нравится, прежде всего тем, что раздувает численность властной структуры. Очевидно, что на содержание депутатов в количестве 33 человек бюджет понесет гораздо больше затрат. Помнится, в прошлом году перед выборами губернатора Собрание принимало выборы в один тур. Тогда аргументация областной администрации, которая это лоббировала, была такова – нужно сэкономить на выборах государственные деньги».

Довод о том, что выборы законодательных органов субъектов, - идея, которую поддерживает президент, Михаил Кузнецов считает малоубедительным. «Если бы такая задача была в числе важных для президента, - аргументировал депутат, - то закон о выборах законодательных собраний субъектов по партийным спискам уже был бы принят. Если президент считает это нужным, то он может провести любой закон в кратчайшие сроки. А раз этот закон еще до сих пор не принят, то он, может, и пользуется благосклонностью президента, но является далеко не первостепенной государственной задачей. Сегодня в нашем государстве, особенно в Псковской области, полно куда более важных задач».

В ходе своего последнего визита в Псков заместитель полномочного представителя президента по СЗФО Александр Федоров встречался с депутатом Михаилом Кузнецовым. Политики обсудили экономические проблемы Псковской области, ситуацию со стоимостью электроэнергии, работой железнодорожного транспорта, которой не удовлетворены многие товаропроизводители, а также обменялись мнениями по вопросу формирования Псковского областного Собрания. По мнению зама полпреда президента по СЗФО, нужны выборы депутатов законодательных собраний субъектов по партийным спискам.

Депутат Госдумы Михаил Кузнецов опроверг распространенную рядом псковских СМИ информацию о том, что после встречи с Александром Федоровым изменил свое мнение по вопросу о партийных списках и даже обещал ему поговорить на эту тему с активистами молодежного движения «Партий.NET!» «Это ложь, - утверждает Михаил Кузнецов. – Мы с Александром Вячеславовичем только обменялись мнениями и каждый остался при своем. Я считаю, что та система выборов, которая сейчас принята областным Собранием в первом чтении, Псковской области пока ни к чему».

2002 год. Вице-губернаторы Дмитрий Шахов и Дмитрий Хритоненков имели беседу со следователями областной прокуратуры

В среду 2 октября 2002 года вице-губернаторы Псковской области Дмитрий Шахов и Дмитрий Хритоненков имели беседу со следователями областной прокуратуры. Как стало известно корреспонденту Псковской Ленты Новостей из источника в областной администрации, поводом для встречи с правоохранительными органами стало заявление главы Печорского района Александра Рогова.

Александр Рогов

Напомним, 29 июля этого же года в кабинете главы Печорского района Рогова, в том числе в присутствии двух вице-губернаторов, был устроен несанкционированный обыск, в результате чего из кабинета пропали 5 тысяч рублей.

Дмитрий Шахов

Александр Рогов обратился в правоохранительные органы с просьбой разобраться в ситуации.

Дмитрий Хритоненков

В рамках этого дела Дмитрий Шахов и Дмитрий Хритоненков дали свои показания.

2006 год. Иван Цецерский обвиняет советников мэра Пскова в разладе отношений между мэрией и городской Думой

Псковские чиновники хотят, чтобы некоторые решения мэрии были неподотчетны Псковской городской Думе. Об этом в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей 19 лет назад заявлял председатель комитета гордумы по правовым вопросам и местному самоуправлению Иван Цецерский. По его словам, в ходе сегодняшнего рассмотрения иска директора Псковской коммерческой палаты Алексея Ляшова в городском суде было представлено распоряжение мэра Пскова от 6 сентября 2006 года № 2209-р «О непринятии решения Псковской городской Думы от 30 июня 2006 года №168».

Согласно тексту документа, изменения и дополнения в постановление гордумы «Об утверждении положения о порядке регулирования труда руководителей МУ и МУП», в части получения согласия гордумы при назначении, освобождения с должности руководителей предприятий и учреждений и установления фиксированного срока заключения срочного трудового договора с указанными руководителями, мэрией не применяется. При этом в распоряжении указываются, что оно подписано «в целях обеспечения прав и законных интересов граждан в трудовых отношениях». Распоряжение по непонятным причинам подписано не мэром города Михаилом Хороненом, а его заместителем Валентином Ивановым.

«Дурнее распоряжения представить невозможно! Нет ни одного документа, согласно которому мэр волен не исполнять решение городской Думы», - выразил резкое негодование Иван Цецерский. Он расценил данный документ как «верх цинизма и наглости», а также «верх юридической безграмотности специалистов, которые подсунули сегодня это распоряжение».

«Я бы на месте мэра гнал бы к чертовой матери поганой метлой своих советников, чтобы его не позорили. Из-за таких горе-советников у гордумы и не клеятся отношения с администрацией города», - заключил Иван Цецерский.

2011 год. Путин подарил псковской пенсионерке мобильник

Псковичка Галина Барковская завоевала специальный приз Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который прошел в Вологде 29 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщала председатель совета городского отделения «Союза пенсионеров России» Светлана Мельничук.

Мобильный телефон псковская пенсионерка получила, написав и отправив электронное письмо премьер-министру России Владимиру Путину. «Наша Галина Петровна была единственной, кто получил на свое письмо ответ от Владимира Владимировича», - отметила Светлана Мельничук. Она уточнила, что конкурсантка из Пскова в своем письме рассказала об «Университете третьего возраста», о компьютерных курсах, которые закончила, а также пожелала лидеру ОНФ победы на предстоящих выборах.

Всего в чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров приняли участие 83 человека из 45 регионов страны. Псковскую область представляли две представительницы старшего поколения, они завоевали 29 и 31 места. На первом этапе конкурсанты соревновались в правильном пользовании порталом «Госуслуги», на втором - писали и отправляли письмо по электронной почте лидеру Общероссийского народного фронта Владимиру Путину.

2012 год. Возбуждено уголовное дело в отношении педсостава невельской школы, в которой мальчику выбило глаз качелями

В этот день в 2012 году было возбуждено уголовное дело в отношении педагогического состава Невельской средней школы №5, в которой мальчику во время прогулки качелями выбило глаз. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщал следователь по особо важным делам Великолукского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Псковской области Иван Ганин.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 118 УК РФ  (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

«Уголовное дело возбудили в отношении состава школа, в ходе следствия выясним, кто за это отвечал», - сказал Иван Ганин.

21 сентября около 12.15 первокласснику Невельской средней школы №5 во время прогулки группы продленного дня качелями выбило глаз. Ребята качались на качелях, а мальчик бежал мимо них. 

По словам директора, воспитатель был рядом. Пострадавший мальчик был прооперирован в Великолукской городской больнице, он лишился глаза. 

