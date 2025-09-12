Общество

Сделать прививку от гриппа могут псковичи вблизи избирательных участков

Вблизи двух избирательных участков в Пскове можно пройти первичный медицинский осмотр и сделать прививку от гриппа 12-14 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Избирательная комиссия Псковской области совместно с министерством здравоохранения региона реализует проект «Здоровье наших избирателей». В период проведения ЕДГ-2025 — 12, 13 и 14 сентября — возле избирательных участков будут работать передвижные медицинские пункты.

График работы медицинских пунктов в Пскове:

12 сентября с 9:00 до 14:00: УИК 16 — город Псков, улица Николая Васильева, 79, ППК (колледж);

14 сентября с 9:00 до 14:00: УИК 14 — город Псков, улица Льва Толстого, 18, СОШ №9.

«Сегодня первый день голосования на выборах в Псковской области. Напоминаем нашим избирателям, что выборы продлятся 12, 13 и 14 сентября. Избирательные участки работают у нас с 8:00 до 20.00. А наши избиратели, кто зарегистрировался на дистанционное электронное голосование, имеют право проголосовать с пятницы с 8.00 до воскресенья 20.00 круглосуточно, из любой точки нашей страны. Сегодня все участки открылись в штатном режиме, никаких проблем нет, комиссии работают, избиратели наши приходят на избирательные участки», - сказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Глава облизбиркома подробнее остановился на реализации передового совместного проекта с министерством здравоохранения - мобильные медицинские пункты дают возможность всем желающим пройти медицинский осмотр и сделать прививку от гриппа.

«Традиционно, второй год подряд мы совместно с министерством здравоохранения используем интересный передовой опыт, который осуществляется впервые в России, который был применен у нас в Псковской области, когда мы возле избирательных участков поставили передвижные медицинские комплексы, где можно пройти преддиспансеризацию и сделать прививку от гриппа. Как раз начинается прививочная кампания», - заметил Игорь Сопов.

Всего в этом году на территории Псковской области развернут 31 мобильный комплекс.

«Мы считаем, что это очень интересный передовой опыт, и благодарим министерство здравоохранения за то, что это позволяет нам не только проводить выборную кампанию, но и диспансеризацию. Для наших избирателей важно прийти и проверить здоровье. Мы стараемся на избирательные участки пригласить всех, чтобы каждый нашел здесь что-то свое. Молодым и будущим избирателям мы вручаем подарки. А, например, люди пожилого возраста могут прийти, проверить свое здоровье и сделать прививку от гриппа. Это тоже очень удобно. В прошлом году эксперимент зарекомендовал себя очень хорошо, поэтому в этом году мы продолжили работу», - добавил Игорь Сопов.

Голосование на муниципальных выборах стартовало в Псковской области 12 сентября и продлится три дня, до воскресенья. В 8.00 свои двери открыли 253 избирательных участка. Сегодня отдать свой голос можно будет до 20.00.