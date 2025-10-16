День в истории ПЛН. 16 октября

Общество

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 16 октября в разные годы.

2002 год. Бывший вице-губернатор Псковской области Владимир Ивченко переведен в следственный изолятор Пскова

В начале октября из исправительной колонии общего режима №13, расположенной в Нижнем Тагиле, был этапирован в Псков бывший заместитель губернатора Псковской области Владимир Ивченко. В этом исправительном учреждении для бывших сотрудников милиции он провел более двух лет.

По решению Псковского городского суда Владимир Ивченко был приговорен к 7 годам лишения свободы по четырем статьям Уголовного кодекса РФ, начиная от «совершения неоднократных насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней» до «причинения имущественного ущерба собственнику путем обмана и злоупотребления доверием», заканчивая «мошенничеством с использованием своего служебного положения».

Как сообщал корреспонденту Псковской Ленты Новостей председатель областного суда Анатолий Боднарь, в июле этого года приговор по статьям о злоупотреблении служебным положением и мошенничестве был отменен президиумом областного суда «за отсутствием состава преступления», а судебное дело по статье «изнасилование» направлено на новое судебное рассмотрение в Псковский городской суд.

Владимир Ивченко содержался под стражей в СИЗО-1 города Пскова.

2003 год. В Псковское областное Собрание внесен законопроект «Об уполномоченном по правам человека Псковской области»

В Псковское областное Собрание депутатом Виктором Ивановым внесен законопроект «Об уполномоченном по правам человека Псковской области», работу над ним вели несколько экспертов. Как сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей Виктор Иванов, проект закона был внесен в связи с тем, что в настоящее время в Псковской области существует большое количество нарушения не только трудовых прав, но и конституционных.

Появление региональных уполномоченных по правам человека предусматривалось федеральным конституционным законом «Об уполномоченном по правам человека в РФ», принятом Госдумой 26 февраля 1997 года.

В то время институты уполномоченных по правам человека действовали в 24 субъектах РФ, в том числе в Северо-Западном федеральном округе - в республике Коми, в Калининградской и Архангельской областях. По мнению Виктора Иванова, такой институт был очень необходим Псковской области.

В Псковской области сейчас три уполномоченных - по правам человека, предпринимателей и детей.

2007 год. Победителем конкурса на авиаперевозки «Псков - Москва - Псков» признан «ЮТэйр»

Подведены итоги конкурса на определение авиаперевозчика по маршруту «Псков–Москва-Псков». Заявки подали два перевозчика – ООО«Авиакомпания «Регион-Авиа» (Москва) и ОАО Авиакомпания «ЮТэйр» (Ханты-Мансийск). «Регион-Авиа» сняли с конкурса, потому что предложенный самолет не соответствовал условиям конкурса: АН-28 рассчитан на 17 мест, тогда как по условиям конкурса необходимо от 30 до 70. В связи с этим победителем в конкурсе признала компания «ЮТэйр».

Организация регулярных авиаперевозок стала возможной благодаря областной целевой программе «Развитие авиационных услуг в Псковской области на 2007-2009 годы», согласно которой на первом этапе потери авиаперевозчику будут компенсироваться за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования программы – 38,2 млн рублей, в том числе внебюджетные средства - 23,2 млн рублей. Компенсация за один рейс составляет 98 тысяч рублей, с процентом снижения размера субсидии в зависимости от наполняемости салона воздушного судна.

Первый авиарейс по маршруту «Псков–Москва-Псков» состоялся 23 мая. Сначала псковичи и гости летали на самолетах компании «Выборг», затем конкурс на осуществление перевозок выиграло ОАО «Саратовские авиалинии».

История авиакомпании «ЮТэйр» (UTair Aviation) началась еще в 1934 году, сейчас это один из самых крупных операторов не только в России, но и в мире. В самолетном парке компании имеется более 114 самолетов, 170 вертолетов. Уже с 2003 компания может предложить своим клиентам услуги бизнес-класса на региональных маршрутах, которые соответствуют всем стандартам. Авиакомпания «ЮТэйр» управляет пятью аэропортами, в Москве базируется в Домодедово и Внуково.

В январе-июле авиакомпания 2007 года перевезла 1 млн 593 тысяч 598 пассажиров, что превышает показатели 2006 года на 20,8%. Кроме того, за год пассажирооборот компании вырос на 25,6%. Производственный налет на самолетах составил 70 461 летных часа, превысив показатели 2006 года на 18,4%. Согласно бизнес-плану «ЮТэйр», в 2007 году самолеты и вертолеты авиакомпании проведут в воздухе более 200 тысяч часов, перевезено более 3 млн пассажиров, введено около тридцати новых маршрутов.

2009 год. Дмитрий Шахов хотел бы остаться в Пскове

Дмитрий Шахов после ухода с должности заместителя руководителя аппарата администрации Псковской области по собственному желанию хотел бы продолжать работать в Пскове, но сначала примерно месяц отдохнуть. Об этом он сообщал корреспонденту Псковской Ленты Новостей на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской области 16 октября 2008 года.

«В течение месяца я решил отдохнуть, а потом буду определяться с будущим местом работы. Предложения есть - осталось выбрать то, которое мне окажется по душе и где я смогу больше сделать», - сказал Дмитрий Шахов. В частности, ему уже поступили предложения о работе в Москве, в основном, по линии бизнеса. Приглашения в Псковской области касаются как бизнеса, так и работы во властных структурах.

«Учитывая, что за 13 лет я сроднился с Псковом, и жизнь в этом городе комфортна с разных точек зрения, несмотря на то, что Москва - мой родной город, и у меня там осталось много друзей, для меня более предпочтителен Псков», - сказал Дмитрий Шахов.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Шахов уволился с поста заместителя руководителя аппарата администрации Псковской области, написав в начале текущего месяца заявление по собственному желанию. До 2009 года он являлся заместителем губернатора Псковской области, руководившим аппаратом администрации Псковской области с 1996 по 2009 год.

Отметим, на данный момент Дмитрий Шахов является уполномоченным по правам человека в Псковской области, а также преподает в Псковском государственном университете.

2012 год. Гавунас потребовал с прокурора Кебекова 100 тысяч рублей за фразу об «обычном жулике»

Бизнесмен, бывший заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Михаил Гавунас обратился в Псковский городской суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, причиной обращения стало публичное высказывание прокурора области Тимура Кебекова о г-не Гавунасе: «На мой взгляд, это обычный жулик. Может быть, в данном случае обремененный какими-то полномочиями – более серьезными, чем обычный Бендер».

На фото: Михаил Гавунас

Причиненный ему моральный вред экс-вице-спикер Собрания оценил в сто тысяч рублей. Помимо этого, он просил суд обязать ответчиков – прокурора области, а также редакцию Псковской Ленты Новостей, опубликовавшую высказывания Тимура Кебекова, - опровергнуть «порочащие и не соответствующие действительности сведения путем публичного признания ими недостоверности данных фактов в информации на www.pln-pskov.ru».

На фото: Тимур Кебеков

Напомним, в мае 2012 года Михаил Гавунас был лишен полномочий депутата областного Собрания. Причиной этого послужило представление прокурора, сумевшего получить доказательства наличия у вице-спикера двойного гражданства (РФ и Израиля), что является нарушением требований законодательства об ограничениях, связанных с депутатской деятельностью.

В отношении Михаила Гавунаса на тот момент расследовалось несколько уголовных дел, в том числе по фактам подделки документов и мошенничества в особо крупном размере. В производстве прокуратуры находится дело, связанное с изменением уставного фонда ЗАО «Псковпищепром», в результате которого предприятие перешло в частные руки.

22 августа 2012 года Тимур Кебеков в ходе встречи с представителями общественности и СМИ заявил: «Многих почему-то очень интересует судьба господина Гавунаса. Мне кажется мы, и СМИ в том числе, уделяем этому господину очень большое внимание. На мой взгляд, это обычный жулик. Может быть, в данном случае обремененный какими-то полномочиями - более серьезными, чем обычный Бендер». На этой же встрече прокурор сообщал, что Михаил Гавунас с мая не является к следователю и в будущем может быть объявлен в международный розыск.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, прокуратура проиграла в судах первой и второй инстанций по получению санкции по задержанию Михаила Гавунаса, что создает проблемы с объявлением его в международный розыск.

Сейчас же Михаил Гавунас находится за границей. Суд в Пскове осудил его за мошенничество.

