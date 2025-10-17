Общество

«Либо ты разрушаешься, либо собираешь себя заново»: псковичка назвала способ жить после потери близкого

В новом выпуске программы «Семейные ценности» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) социальный координатор Псковского отделения государственного фонда «Защитники Отечества», лауреат национальной премии «Страну меняют люди», мама четырех детей и вдова военного священника, погибшего после полученных в зоне СВО ранений, Надежда Цыганова поделилась личным опытом преодоления тяжелой утраты и дала совет тем, кто столкнулся с потерей близких.

Вдова иерея Александра Цыганова, который погиб в результате ранения, полученного в зоне специальной военной операции, и был посмертно награжден орденом Мужества и церковным орденом, отвечая на вопрос, как найти в себе силы жить после трагедии, отметила, что подготовиться к таким событиям невозможно.

«Это касается не только потери своих близких на войне, но и смерти любого близкого человека в принципе. Это разделяет жизнь, абсолютно точно, на до и после, оставляя человека одного с этим горем. Но я надеюсь, что у каждого есть кто-то, кому можно сказать о своей беде»,— сказала Надежда Цыганова.

Опираясь на собственный опыт и общение с другими вдовами, координатор фонда описала два возможных пути, которые открываются перед человеком: «Либо вы разрушаетесь об эту ситуацию и о свою боль, либо вы пересобираете себя заново, себя трансформируете и ищете для себя в этой боли возможность вырасти».

Надежда Цыганова подчеркнула, что, пройдя этот тяжелый и болезненный путь, можно выйти из него «другим человеком» — более сильным, цельным и осознанным. Она также рассказала, что сама смогла пережить утрату, опираясь на три главные составляющие — веру, психологию и любовь.

«Я понимала, что если это в моей жизни произошло, значит, так для чего-то надо. Когда смотришь на себя с научной точки зрения, на свои процессы в психике, которые происходят, ты сталкиваешься с тем, что это неуникально, что ты не один такой. А люди, любовь которым подарил когда-то мой муж, возвращается ко мне до сих пор. И тогда я поняла, что человек человеку не волк»,— искренне поделилась вдова.

Своей историей Надежда Цыганова, которая сегодня сама помогает семьям военнослужащих, показывает, что даже с самым тяжелым горем можно справиться, найдя в себе силы не для разрушения, а для внутреннего преображения.