Общество

Мерч вручат активным участникам карьерного форума в Великих Луках 31 октября

Молодёжь Псковской области получит мерч за активность на третьем региональном карьерном форуме «Найди себя в Псковской области», который пройдет 31 октября в Великих Луках​​ в рамках нацпроекта «Кадры», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Сегодня, 21 октября, состоялась пресс-конференция в здании областного министерства труда и занятости, на которой обсудили, почему форум «Найди себя в Псковской области» важно посетить молодёжи и какие возможности он открывает.

Мероприятие будет организовано на территории индустриального технопарка «Электрополис». ​Регистрация для участия в форуме открыта до 24 октября.

​Форум направлен на помощь молодёжи в возрасте от 16 до 35 лет в поиске карьерных возможностей и развитии навыков. Одной из ключевых задач форума является преодоление мифов о рынке труда и предоставление актуальной информации от экспертов. Форум помогает молодым специалистам найти себя в Псковской области и показывает, как можно реализоваться в регионе. Он также предоставляет платформу для нетворкинга и установления полезных контактов.

​Участников форума ждут пленарная сессия о карьерных возможностях для молодежи, групповые тренинги, семинары, консультации с психологами, бизнес-спиддейтинги и диалоги «на равных». ​Эксперты расскажут о мерах поддержки молодых специалистов, поделятся личным опытом поиска себя и самоопределения. ​

​Участники форума смогут получить уникальный мерч с региональной символикой и вдохновляющими надписями за активность во время мероприятия. ​Министр труда и занятости Псковской области Алёна Трунова отметила, что за вопросы и комментарии экспертам также будет возможность получить мерч, количество которого ограничено.

Максим Барканов, активист из Великих Лук, участвует в форуме с 2023 года и подчеркивает, что мероприятие дает возможность пополнить свою книжку контактов. ​

Организаторы уточнили, что мероприятия форума делаются «по любви», с глубоким пониманием и неравнодушием, что позволяет участникам приобрести новые навыки и социальные связи. ​За два года проведения форума его участниками стали более 220 молодых людей в очном формате и более двух тысяч онлайн.