Общество

День в истории ПЛН. 24 октября

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 24 октября в разные годы.

2002 год. Среди зрителей мюзикла «Норд-Ост» в Москве находятся 2 жителя Пскова

«По имеющейся информации, в помещении Театрального центра на Дубровке в Москве, где днем ранее группа террористов взяла в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост», находятся два жителя Пскова», - говорилось в новости.

23 октября 2002 около 21.00 в зал бывшего Дворца культуры шарикоподшипникового завода в Москве, где проходило представление мюзикла «Норд-Ост», проникла группа вооруженных людей. По сообщению информационных агентств, неизвестные открыли огонь в воздух. Зрителям запретили выходить из зала.

По предварительным подсчетам в зале находилось около 600 человек.

Силовые структуры не рассматривали возможность штурма здания театрального центра, где террористы удерживают заложников, сообщал заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков. «По его словам, "к зданию стянуты силы, которые будут выполнять роль сдерживающего фактора в том случае, если террористы предпримут силовые действия". "В настоящее время идут тяжелые переговоры, и чем спокойнее и дольше они будут идти, тем больше жизней будет сохранено"», - говорилось в новости.

Позже станет известно, что в ходе операции по освобождению заложников, организованной ФСБ и проведённой спецподразделениями Центра специального назначения ФСБ, был применён усыпляющий газ. В результате операции были убиты все находившиеся в здании на тот момент террористы и освобождена большая часть заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации «Норд-Ост», погибли 174 человека), большая часть — в результате последствий применения усыпляющего газа. До нападения на «Крокус Сити Холл» данный теракт считался крупнейшим в Москве, а также вторым (наряду с терактом в Будённовске) по количеству жертв в истории современной России, уступая только теракту в Беслане, произошедшему в 2004 году.

2005 год. В Псковской области выбрали 1892 депутата

23 октября 2005 года в Псковской области прошли выборы депутатов представительных органов местного самоуправления во вновь образованных муниципальных образованиях - городских и сельских поселениях. Как сообщал секретарь облизбиркома Сергей Ковальчук, в целом по области выборы признаны в правомочном составе. По предварительным данным, выборы не состоялись только в 15 избирательных округах из 1152.

Из необходимых 1907 депутатов в муниципальных образованиях Псковской области избрано 1892. Явка в среднем составила 36,54%.

Как отмечал Сергей Ковальчук, выборы прошли спокойно, нарушений зафиксировано не было.

На выборах в 216 вновь образованных муниципальных образованиях на пост депутатов зарегистрировались 3184 человека, но некоторые в ходе кампании добровольно сняли свои кандидатуры с предвыборной гонки. Теперь избранные депутаты до 1 ноября 2005 года должны были выбрать глав муниципальных образований из числа депутатов.

2006 год. На лечение отравившихся суррогатом уже потрачено порядка 12 миллионов рублей

На лечение жителей Псковской области, отравившихся некачественным суррогатным алкоголем, Фонд обязательного медицинского страхования уже потратил порядка 12 миллионов рублей. Об этом в ходе заседания оперативного штаба заявлял председатель комитета Псковской области по здравоохранению Вячеслав Шипаев.

«В среднем курс лечения одного пациента с токсическим гепатитом стоит до 30 тысяч рублей. Но в связи с тяжестью заболевания многих приходится держать в больнице на 10 - 15 дней дольше», - добавил Шипаев. При этом он подчеркнул, что в большинстве случаев лечение оказывается бесперспективно. Даже если пациенты выживают, они в 80% случаев становятся инвалидами и нуждаются в систематическом наблюдении и лечении. Кроме того, Шипаев напоминал, что городская и инфекционная больницы уже переполнены псковичами, поступившими с отравлениями суррогатом: «Резервные места пока есть, но с такими обвальными поступлениями, как до сих пор, они будут перекрыты уже через две недели».

«Заслушав информацию председателя комитета по здравоохранению, члены оперативного штаба приняли решение направить руководству Псковской городской больницы рекомендацию о перепрофилировании отделений под прием псковичей с токсическим гепатитом. Кроме того, руководству железнодорожной и районной больниц будут направлены рекомендации подготовить резервные койки на случай нехватки мест в городской и инфекционной больницах. В этой ситуации в эти больницы будет направлен дополнительный медперсонал и лекарственные средства. Кроме того, штаб намерен рекомендовать ФОМСу увеличить тариф на пребывание и лечение больных токсическим гепатитом в больницах с 367 до 600 рублей в сутки», - говорилось в новости.

2008 год. 18-летний житель Дедовичского района был подожжен собутыльниками «для прикола»

18-летнего молодого человека, жителя деревни Красные Горки Дедовичского района, подожгли «для прикола» его собутыльники. Такой мотив преступников Псковской Ленте Новостей озвучил начальник Дедовичского РОВД Александр Семенов.

«К настоящему моменту, по словам Александра Семенова, задержан основной обвиняемый - гражданин Шукшин, 1981 года рождения. Он дал показания, согласно которым он облил 18-летнего парня «для прикола» и сам не знает, как он мог загореться. А загореться ему «помог» второй парень, 1987 года рождения, - он поднес к телу, облитому бензином, зажигалку. По словам Семенова, гражданин Шукшин, который поливал бензином молодого человека, лежащего на диване, приходится ему родным братом», - писали в новости.

На момент происшествия все его участники находились в нетрезвом состоянии, так как «пили вместе». По факту возбуждено уголовное дело по статье 105.1 УК РФ (убийство). Параллельно проводится экспертиза тела покойного.

Ранее сообщалось, что 22 октября в квартире дома №2 по улице Парковой в деревне Красные Горки молодого человека, лежащего на диване, облили бензином и подожгли парни, 1987 и 1981 годов рождения. Рядом с пострадавшим на диване находилась девушка, но, почувствовав угрозу, она убежала. Позже сильно обгоревшего молодого человека обнаружили во дворе дома и увезли в районную больницу. Спустя 9 часов он скончался в отделении реанимации, так как полученные им ожоги 80% тела, в том числе и дыхательных путей, были несовместимы с жизнью.

2013 год. В доме №52 на Октябрьском проспекте обрушились перекрытия между этажами, есть пострадавшие

24 октября в 00.01 в Пскове в доме №52 на Октябрьском проспекте произошло обрушение перекрытий между четвертым и третьим, вторым и третьими этажами. Как сообщали на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, пострадало два человека, погибших нет.

На место были направлены: дежурно-спасательная группа ПСО города Пскова, одно отделение ПЧ-3, бригада скорой медицинской помощи.

Повреждены квартиры №№ 1, 7, 4. Госпитализирована девочка, которая получила ушиб и ссадины правого бедра, ссадины в области лба. Женщина от госпитализации отказалась, погибших нет. Эвакуировано 9 человек.

В подъезде отключено энергоснабжение, водоснабжение, в двух других подъездах водоснабжение и электроснабжение в штатном режиме. Производится поквартирный осмотр здания на наличие технических повреждений.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.