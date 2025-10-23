День в истории ПЛН. 29 октября

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 29 октября в разные годы.
Именно в этот день появилась информация, что 7 ноября 2002 года «Авторадио», выпускающее свои программы на частоте 107,6 МГц в Пскове, прекращает свое вещание. Об этом сообщил директор программ «Стерх-радио» Владислав Починков.
В результате конкурса, состоявшегося в Москве, право вещания на частоте 107,6 в Пскове получила санкт-петербургская фирма «Центр новых технологий», которая намерена открыть новое «Северо-Западное радио». Тогда в федеральном конкурсе участвовало две фирмы: «Стерх-радио» (Псков) и «Центр новых технологий» (Санкт-Петербург). Как рассказал Владислав Починков, «Стерх-радио» намеривалось остаться на рынке СМИ.
На текущий момент частоту 107,6 МГц в Пскове занимает «Дорожное радио», которое начало вещание в 2004 году. А в сентябре 2007 года оно появилось в Великих Луках (87,6 FM). Радиостанция появилась в городе позже, чем в Санкт-Петербурге, где оно начало свою работу 1 июля 2003 года.
Позднее на частоте 106.3 FM в Псковской области зазвучало «Авторадио». Оно сменило «Радио 7 Псков».
Двадцать один год назад 29 октября в Пскове состоялось торжественное открытие крупнейшего, на тот момент, в Псковской области торгового комплекса «Максимус». В рамках открытия в здании комплекса для представителей псковских СМИ прошла пресс-конференция с генеральным директором Псковской инвестиционной компании Яном Лузиным, который обозначил концепцию развития комплекса.
Так, по словам Яна Лузина, в первую очередь «Максимус» позиционировался как торговый комплекс для всей семьи. В планах было - открытие внутри комплекса бистро, интернет-кафе и даже детской комнаты, в которой родители на время посещения магазина могли бы оставить своих детей под присмотром квалифицированных воспитателей.
В момент открытия для посещения были доступны первый и второй этаж здания. В 2005 году планировалось построить большой магазин хозяйственных товаров на третьем этаже, а к началу 2006 года - продовольственный гипермаркет и мебельный центр.
Как рассказывал прессе Ян Лузин, одной из важнейших составляющих концепции «Максимуса» является качество предлагаемых товаров. По его словам, в торговом комплексе представлена продукция лучших фирм Пскова, Москвы и Санкт-Петербурга.
Напомним, в здании торгового центра, ранее принадлежащего АО «Псковмаш», в конце XIX века располагались казармы 93-го Иркутского полка. Стоимость проекта реконструкции здания, одобренного администрацией Пскова, составила около 4,5 миллиона долларов США.
В 2008 году городу Великие Луки присвоено звание «Город воинской славы». Как сообщила Псковской Ленте Новостей мэр города Лидия Голубева, соответствующий указ подписан президентом России Дмитрием Медведевым вчера, 28 октября. «За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный в борьбе за свободу и независимость Отечества» — таков мотив для присвоения почетного звания.
Позднее, 4 ноября, на большой демонстрации, посвященной Дню народного единства, представители власти сообщили жителям о том, что город стал обладателем почетного звания.
В 2005 году Великолукская городская Дума и городская администрация обратились в Государственную Думу с инициативой присвоить городу Великие Луки звание «Город воинской славы». Как сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук, такое намерение возникло в связи с принятием Госдумой федерального закона «О почетном звании Российской Федерации «Город воинской славы». Данная инициатива была поддержана губернатором Псковской области Михаилом Кузнецовым. 13 июля 2006 года на 59-й сессии Псковского областного Собрания депутаты единогласно поддержали обращение о присвоении Пскову почетного звания «Город воинской славы». Вопрос о присвоении Великим Лукам звания «Город воинской славы» в Госдуме активно лоббировала фракция «Единая Россия».
Указ № 1340 по процедуре присвоения почетного звания «Город воинской славы» городу Великие Луки был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 1 декабря 2006 года.
В Великие Луки приезжала специальная комиссия из Москвы, которая проверяла, насколько город соответствует званию, на которое претендует. В частности, проверялось состояние братских захоронений, комнат боевой славы, уровень проводимой работы по военно-патриотическому воспитанию, состояние жизни ветеранов.
Напомним, в 2025 году 27 октября состоялось памятное мероприятие, приуроченное к 17-й годовщине присвоения Великим Лукам почетного звания «города воинской славы».
Закон «Об уполномоченном по правам человека в Псковской области» был принят 29 октября в 2009 году на сессии Псковского областного Собрания депутатов в двух чтениях.
Разработчики соответствующего законопроекта считали, что уполномоченный по правам человека в регионе станет новым институтом гражданского права, который будет работать для людей. Согласно ст. 6 областного закона, при вступлении в должность он должен будет принести присягу следующего содержания: «Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, уставом Псковской области и законодательством области, справедливостью и голосом совести».
Напомним, пост омбудсмена в Псковской области занимает Дмитрия Шахов.
Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.