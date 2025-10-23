Общество

День в истории ПЛН. 29 октября

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 29 октября в разные годы.

2002 год. 7 ноября «Авторадио» прекращает свое вещание в Пскове

Именно в этот день появилась информация, что 7 ноября 2002 года «Авторадио», выпускающее свои программы на частоте 107,6 МГц в Пскове, прекращает свое вещание. Об этом сообщил директор программ «Стерх-радио» Владислав Починков.

В результате конкурса, состоявшегося в Москве, право вещания на частоте 107,6 в Пскове получила санкт-петербургская фирма «Центр новых технологий», которая намерена открыть новое «Северо-Западное радио». Тогда в федеральном конкурсе участвовало две фирмы: «Стерх-радио» (Псков) и «Центр новых технологий» (Санкт-Петербург). Как рассказал Владислав Починков, «Стерх-радио» намеривалось остаться на рынке СМИ.

На текущий момент частоту 107,6 МГц в Пскове занимает «Дорожное радио», которое начало вещание в 2004 году. А в сентябре 2007 года оно появилось в Великих Луках (87,6 FM). Радиостанция появилась в городе позже, чем в Санкт-Петербурге, где оно начало свою работу 1 июля 2003 года.

Позднее на частоте 106.3 FM в Псковской области зазвучало «Авторадио». Оно сменило «Радио 7 Псков».