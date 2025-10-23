Общество

Стоимость патента для трудовых мигрантов и взносы на капремонт обсудил бюджетный комитет Собрания

Заседание комитета по бюджету, финансам и налоговой политике прошло в Собрании с участием депутатов, представителей областного правительства, членов Молодёжного парламента. В рамках региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» в работе комитета также приняли участие ветераны СВО, которые под наставничеством руководителей органов власти, в том числе спикера Александра Котова, проходят стажировку в Собрании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Для представления поправок в закон «О бюджетном процессе в Псковской области» председатель парламентского комитета Александр Братчиков передал слово первому заместителю министра финансов Людмиле Павловой. Финансист отметила, что подготовленные изменения продиктованы актуальными нормами федерального законодательства. Речь идёт о детализации рассмотрения госпрограмм, а также проекта областного бюджета, в частности, выбора единой формы общественного контроля через публичные обсуждения. «На протяжении последних лет этот механизм уже успешно применялся, так что статья «живая» и согласуется с практикой», - подчеркнула первый замминистра. Члены комитета поддержали законопроект.

Целесообразность отмены со следующего года налоговой льготы в виде пониженной ставки (5% вместо 15%) для налогоплательщиков, применяемых упрощённую систему налогообложения по виду деятельности «операции с недвижимостью», озвучил министр экономического развития Андрей Михеев. По словам специалиста, причина - в неэффективности и низкой востребованности льготы, которая составляет ниже 14%. Прогнозируемый объём дополнительных доходов областного бюджета в 2026 году при отмене налоговой льготы составит 8,1 млн рублей. Депутаты рекомендовали принять проект закона.

Смотрите также В Псковской области предлагают отменить маловостребованную налоговую льготу

Следующий ежегодно рассматриваемый законопроект касается стоимости патента для трудовых мигрантов, работающих в регионе. С учётом предлагаемого увеличения коэффициента, отражающий региональные особенности рынка труда Псковской области, размер авансового платежа возрастёт почти на треть и составит 9950 рублей в месяц. В контексте обсуждения законопроекта заместитель председателя парламентского комитета Андрей Михайлов поинтересовался, проводился ли сравнительный анализ с ситуацией на рынке труда других субъектов РФ. Министр труда и занятости Алёна Трунова проинформировала, что стоимость патента в соседних регионах значительно выше, чем в Псковской области. «Именно поэтому в следующем году мы делаем такой большой шаг – с 6767 до 9950 рублей», - пояснила специалист, добавив, что ожидаемые поступления в областной бюджет оцениваются приблизительно в 270 млн рублей. Члены комитета поддержали законопроект.

Ещё один документ, нормы которого также начнут действовать с 2026 года, связан с ежегодной корректировкой минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Предлагается поднять размер платежа на 12%. Врио министра строительства и ЖКХ Ксения Григорьева признала, что даже с учётом повышения собранных с населения средств недостаточно для выполнения программы капитального ремонта, потому что размер взноса в три раза ниже экономически обоснованного.

«Повышение платежа – это непопулярная мера, но мы вынуждены это делать, потому что надо ремонтировать жилой фонд, в том числе, проводить замену лифтового оборудования в многоквартирных домах», - констатировал Александр Братчиков.

В следующем году для домов без лифта предлагается установить платёж 12,97 рубля за квадратный метр в месяц, с лифтом - 14,83 рубля. Вопрос о согласовании минимального размера взноса на капитальный ремонт будет вынесен на октябрьскую сессию.