Этим летом трава в Пскове росла, как в тропиках — «СитиИнвестГрупп»

Летние дожди значительно усложнили работу по содержанию улично-дорожной сети в части покоса травы, рассказал директор ООО «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин в новом выпуске программы «Беседка» на радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Павел Талебин отметил, что обильные осадки привели к переувлажнению почвы и активному росту травы, что создало трудности с покосом. «Трава росла так, будто её удобряли», — пошутил ведущий эфира Константин Калиниченко.

«В принципе техника компании позволяет применять разные виды уборки в разную погоду. Трава росла как в тропиках, но это особенность именно этого года. Раньше не было такого, чтобы мы в какой-то момент не справлялись и прибегали к привлечению партнеров», — подтвердил Павел Талебин.

Специалисты компании применяли разные методы уборки в зависимости от погодных условий: в дождливую погоду использовали механизированные средства, а в сухую — вакуумные машины.

По словам директора, проблемы с покосом травы возникли в основном в центральной части города.

В эфире подчеркнули, что управляющим компаниям осуществлять покос травы во дворах сложнее из-за отсутствия подходящей техники для уборки.