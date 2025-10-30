Общество

41-я сессия Псковской городской Думы: Увеличение бюджета и новые ТОС

41-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоялась 31 октября. В повестку сессии были включены 16 вопросов. Одними из центральных стало утверждение границ территориальных общественных самоуправлений, а также корректировки в бюджет города. Подробнее о принятых решениях - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Назначение аудитора

Заседание городской Думы началось с первого вопроса о назначении аудитора Счетной палаты Пскова Юлии Леонтьевой.

Назначение проходило путем тайного голосования.

Депутаты единогласно поддержали решение о назначении.

Бюджет

Ключевым вопросом сессии стало внесение изменений в решение Псковской городской Думы «О бюджете города Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». Доходы бюджета на 2025 год увеличиваются на сумму 265 034 900 рублей. 117 млн направят на окончание строительства школы на улице Киселева.

«Средства необходимы для того, чтобы рассчитаться с подрядчиком, все эти траты запланированы», - отметил глава города Пскова Борис Елкин.

Смотрите также На улице Киселёва в Пскове создают новый проезд к строящейся школе

Также выделяют порядка 12 миллионов рублей на ремонт лагеря «Нептун» в деревне Елизарово Псковского района.

Планируется отремонтировать в лагере главное здание, установить отопление, восстанавливать коммунальную инфраструктуру.

Депутаты одобрили изменения в бюджет.

Смотрите также Загородный лагерь «Нептун» в Псковском районе хотят восстановить к 2026 году

Смотрите также Дмитрий Барабанов о бюджете Пскова и восстановлении лагеря «Нептун»

Правила землепользования

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков» также одобрили на сессии Псковской городской Думы. В функциональных зонах П - производственная, коммунально-складская и транспортная инфраструктура теперь можно будет размещать железнодорожные ветки и объекты железнодорожного транспорта.

Данная поправка была необходима для устранения коллизий между федеральным и региональным законодательствами.

Городу новые ТОС

Последними, но не по значению, стали вопросы об утверждении границ новых территориальных общественных самоуправлений.

«ТОСы - это замечательная инициатива для нашего города. Она важна и нужна. Сегодня мы устанавливаем границы еще нескольких ТОС», - подчеркнул председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

Всего город пополнился еще шестью новыми территориальными общественными самоуправлениями. Среди них ТОСы: «Шестака 12», «Усадьба», «Народная 1», «Улица Труда 20», «Домсовет», «Некрасова 16».

Депутаты единогласно поддержали их создание.

Депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин в свою очередь отметил: «Действительно, для жителей, которые решили собраться и сделать что-то хорошее вокруг себя, есть хорошие инструментарий - это ТОС. Буквально на последней встрече губернатор озвучил, что лимиты для ТОС увеличиваются, поэтому со своей стороны я приветствую, чтобы люди могли самостоятельно решать, что можно сделать со своим двором».

Иные вопросы, принятые на сессии

Также был утвержден прогнозный план приватизации муниципального имущества Пскова на 2025 год, его дополнили помещением в доме №5 по улице Алехина, а также зданием, расположенным на Милицейском островке. Данное здание является объектом культурного наследия федерального значения.

Изменился состав думского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству – в него вошел Антон Мороз, избранный депутатом ПГД по округу №3 в сентябре этого года.

В завершение сессии председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко поблагодарил всех за продуктивную работу.

«Уважаемые коллеги, повестка сессии исчерпана. Объявляю 41-ую очередную сессию Псковской городской Думы закрытой», – заключил Александр Гончаренко.

Таким образом, депутаты рассмотрели ряд важных для Пскова вопросов. По итогам сессии назначен новый аудитор, увеличены доходы бюджета города, ряд законов региона приведен в соответствие федеральному законодательству, а также город скоро пополниться шестью новыми ТОС.

Александра Мошина