Общество

Татьяна Лозницкая назначена врио министра образования Псковской области

Временно исполняющим обязанности министра образования Псковской области назначена Татьяна Лозницкая. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Фото: министерство образования Псковской области

До этого назначения Татьяна Лозницкая занимала пост заместителя министра образования региона.

Смотрите также Назначен новый зампредседателя областного комитета по образованию

Ранее в ее карьере была руководящая должность в Великих Луках — с 2018 по 2023 год она возглавляла управление образования администрации этого города, которое покинула в августе.

Смотрите также Татьяна Лозницкая о системе образования Великих Лук и отношении к детям

Напомним также, что вчера министр образования Псковской области Андрей Ермаков оставил свой пост.