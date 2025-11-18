Татьяна Лозницкая назначена врио министра образования Псковской области

Временно исполняющим обязанности министра образования Псковской области назначена Татьяна Лозницкая. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
Фото: министерство образования Псковской области
До этого назначения Татьяна Лозницкая занимала пост заместителя министра образования региона.
Ранее в ее карьере была руководящая должность в Великих Луках — с 2018 по 2023 год она возглавляла управление образования администрации этого города, которое покинула в августе.
Напомним также, что вчера министр образования Псковской области Андрей Ермаков оставил свой пост.