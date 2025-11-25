Общество

В трех многоквартирных домах Пскова установят подъемники или пандусы по заявкам граждан

Объем финансового обеспечения государственной программы «Доступная среда» на 2025 год составляет свыше 45 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

«Объем финансового обеспечения государственной программы на 2025 год составляет свыше 45 млн рублей, в том числе федеральный бюджет – 9,5 млн рублей. Денежные средства федерального бюджета направлены на реализацию мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в государственных учреждениях Псковской области», - сообщили в правительстве.

Также по обращениям жителей города Пскова будут проведены работы по адаптации общего имущества в трех многоквартирных домах (установка подъемников, пандусов).

«На территории Псковской области средствами техническими средствами реабилитации обеспечено 197 инвалидов (предоставлено 93 пандуса, 73 специальных многофункциональных кроватей, 12 смартфонов, 15 часов с тактильными метками для людей с нарушением зрения, 15 будильников с речевым выводом, 30 планшетов для людей с нарушением слуха)», - добавили в правительстве.

Отмечается. что в 2025 году в министерства не поступало обращений граждан по вопросу обеспечения доступности учреждений для инвалидов и других маломобильных групп населения.