Общество

ПЛН сегодня проводит конкурс фото «Покажи свой Псков»

Псковская Лента Новостей в преддверии запуска нового сайта проводит для читателей конкурс фотографий «Покажи свой Псков». Он продлится один день, а победителей мы назовем уже завтра.

Суть конкурса проста: пользователи выкладывают фото любимых мест Пскова с хештегом #ПЛН25лет, #ПсковМойГород. Также разместить свои фото можно в комментариях к публикации. Важно: снимки должны быть вашего авторства.

Темы: «Мой любимый вид на город», «Зима в Пскове», «Место силы». По итогам мы определим по одному победителю в каждой номинации, для них предусмотрены брендированные подарки.

Также лучшие фотографии войдут в альбом «Покажи свой Псков», который мы разместим на сайте Псковской Ленты Новостей.

Напомним, в честь обновления сайта также запущен конкурс «Ностальгия по ПЛН». Главный приз — интервью с победителем, которое мы опубликуем на обновленной платформе. Помимо этого, на этой неделе в группе ПЛН «ВКонтакте» проходит творческий конкурс «Заголовок дня» для всех, кто умеет лаконично и ярко формулировать мысли.

Уже с 25.12.25 новая версия ресурса предложит пользователям улучшенный визуал и удобную классификацию материалов, что сделает чтение любимой ленты еще приятнее и комфортнее.

Обновление затронет не только визуальный облик портала — мы существенно усовершенствовали функционал, выведя его на качественно новый уровень. Главная цель — сделать сайт адаптивным, чтобы он корректно отображался на разных устройствах с различными характеристиками: компьютерах, ноутбуках, планшетах, мобильных телефонах.