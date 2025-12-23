Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Лёгкая кухня»: Профитроли с кремом
Новогодний корпоратив
До нового года не трогать!
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Опережая время. Итоги 2025 года для Альфа-Банка
Господин Рейтингомер
Работа в «Россети Северо-Запад»
в «СтругановЪ»
Тридцать мастеров и одна ёлка
вклады в ПСБ
Как меняются школы
ПЛН-25: Вихри двадцатых
Город Рождества
Муниципальная реформа ИНФОГРАФИКА
выбор настойчивых
 
 
 
ещё Общество 23.12.2025 11:494 Алексей Севастьянов и Вера Емельянова посетили псковскую школьную столовую  24.12.2025 15:250 Михаил Ведерников об объединении больниц: Я абсолютно уверен в правильности этой реформы 24.12.2025 15:220 Основные причины ослабления иммунитета назвали псковичам врачи 24.12.2025 15:210 Ольга Потапова рассказала о ходе муниципальной реформы в Палкинском округе 24.12.2025 15:030 Начинается видеотрансляция круглого стола «Итоги 2025 года в муниципальных образованиях Псковской области» 24.12.2025 14:530 Локнянский округ стал лидером в рейтинге муниципалитетов Псковской области
 
 
 
Самое популярное 22.12.2025 11:161 Установлена личность водителя, обесточившего главную городскую елку Пскова 19.12.2025 11:470 Сбивший столб водитель «Лансера» обесточил главную городскую елку Пскова. ВИДЕО 19.12.2025 10:231 Появилось видео ДТП с наездом на светофор на Октябрьской площади в Пскове 18.12.2025 08:200 За украшение рабочих мест россиянам грозит штраф в 15 тысяч рублей 19.12.2025 10:420 Фотофакт: Стекло офиса разбилось после ДТП на Октябрьской площади в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Губернатор ответил, почему в Псковской области ограничения интернета сильнее, чем в Москве

24.12.2025 13:59|ПсковКомментариев: 0

Почему в Псковской области ограничения интернета сильнее, чем в Москве, ответил губернатор региона Михаил Ведерников в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Я недавно был с рабочей поездкой в Петербурге, там тоже есть проблема с интернетом. Мы, правда, попали в день, накануне которого достаточно большое количество вражеских беспилотников летели через нашу территорию, через Ленинградскую область, Санкт-Петербург. Были моменты, когда просто невозможно было по обычному телефону, по сотовой связи дозвониться никуда. Через 15-20 минут это все восстанавливалось. Что касается Москвы, там тоже это есть. Я живу ближе к аэропорту Внуково, чем к Шереметьево. Так вот, если я около дома в навигаторе пытаюсь ввести какой-то адрес по Москве, чтобы куда-то доехать, он мне начинает рисовать дорогу из Шереметьево. Люди ошибочно начинают делать выводы, что у нас в области больше стратегических объектов, чем в Москве. Нет, не больше. Но в регионах, которые вокруг Москвы, очень серьезные ограничения введены и очень серьезные средства подавления, уничтожения беспилотников стоят, поэтому Москва локально внутри себя может позволить меньшие ограничений интернета. А нам приходится самим этими вопросами заниматься», - пояснил Михаил Ведерников. 

Проблема ограничения интернета в Псковской области начала волновать граждан еще летом. Первые сбои мобильной связи и интернета наблюдались в разных районах области с ночи 11 июня. 

Губернатор сообщал, что в районе определённых объектов мобильная связь «лежать» будет долго. По его словам, часть беспилотников летит именно при помощи мобильного интернета. Глава региона заметил, что в соседних регионах на данный момент постоянно вводится режим беспилотной опасности. 

Правительство отмечало, что отключение мобильного интернета зарекомендовало себя как способ борьбы с БПЛА. Причина нестабильной работы мобильного интернета связана с ограничением работы сети связи стандарта 3G и LTE c целью обеспечения безопасности территории Псковской области. Указанная мера не допускает использование сетей связи для управления БПЛА.

Напомним, что в Пскове организовывали станции Wi-Fi для компенсации отсутствия мобильного интернета.

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег планируете потратить на новогодний стол?
В опросе приняло участие 147 человек
Сюжет: «Обратный отсчет-2025» с Михаилом Ведерниковым Локнянский округ стал лидером в рейтинге муниципалитетов Псковской области Михаил Ведерников об объединении больниц: Я абсолютно уверен в правильности этой реформы Губернатор ответил, почему в Псковской области ограничения интернета сильнее, чем в Москве Михаил Ведерников о смене министра образования Псковской области: Нам нужен результат Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Михаилом Ведерниковым Псковский губернатор ответил, что будет с ушедшими на сокращенную рабочую неделю предприятиями Михаил Ведерников о срыве ремонтов школ: Уже давно это бич времени Михаил Ведерников о 2025 годе: Приходилось принимать большое количество сложных решений «Обратный отсчет»: Михаил Ведерников об итогах года, причинах кадровых замен и новых проектах
24.12.2025, 15:270 Более 150 водителей проверили на наличие долгов в ходе рейда в Пскове 24.12.2025, 15:250 Михаил Ведерников об объединении больниц: Я абсолютно уверен в правильности этой реформы 24.12.2025, 15:220 Основные причины ослабления иммунитета назвали псковичам врачи 24.12.2025, 15:210 Ольга Потапова рассказала о ходе муниципальной реформы в Палкинском округе
24.12.2025, 15:180 От Калининграда до Красноярского края: «Михайловское» готовит масштабную выставочную программу-2026 24.12.2025, 15:120 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Громко плачет возле речки Таня… 24.12.2025, 15:110 Стали известны новые цены на проездные билеты в псковских автобусах 24.12.2025, 15:030 Начинается видеотрансляция круглого стола «Итоги 2025 года в муниципальных образованиях Псковской области»
24.12.2025, 14:550 «Не пролез»: в Пскове возле Рыбницкой башни иномарки не поделили дорогу 24.12.2025, 14:530 Локнянский округ стал лидером в рейтинге муниципалитетов Псковской области 24.12.2025, 14:450 Александр Седунов: «Профессионалитет» максимально приближает СПО к запросам экономики 24.12.2025, 14:400 Первый запах хвои: работа псковских елочных базаров. ФОТОРЕПОРТАЖ 
24.12.2025, 14:370 «Закладчицу» осудили на 5 лет в Пскове 24.12.2025, 14:370 Андрей Беляев о ремонте дорог: За лимиты 2026 года уже выполнили работы на 81 млн рублей  24.12.2025, 14:280 В Псковской области впервые определили лучших специалистов по закупкам 24.12.2025, 14:120 Ребенка сбили на улице Яна Райниса в Пскове
24.12.2025, 14:120 «Уютный сквер» вместо заросшего ручья: как изменился спуск от вокзала в Великих Луках 24.12.2025, 14:070 Самое время подумать о большом, надёжном и семейном автомобиле 24.12.2025, 14:040 Водитель пострадал при наезде на дорожное ограждение на улице Вокзальной в Пскове 24.12.2025, 13:590 Губернатор ответил, почему в Псковской области ограничения интернета сильнее, чем в Москве
24.12.2025, 13:560 Проект о расширении «Семейной ипотеки» на «вторичку» могут внести в Госдуму весной  24.12.2025, 13:500 «Безнаказанно стоять под елкой нельзя!»: «Ладу» эвакуировали на улице Байкова в Пскове 24.12.2025, 13:460 Михаил Ведерников о смене министра образования Псковской области: Нам нужен результат 24.12.2025, 13:400 Какие гаджеты нельзя оставлять в машине зимой, рассказали псковичам
24.12.2025, 13:370 До +4 градусов прогнозируют в Псковской области 25 декабря 24.12.2025, 13:300 Псковский губернатор ответил, что будет с ушедшими на сокращенную рабочую неделю предприятиями 24.12.2025, 13:260 Псковичей приглашают на тематическую экскурсию к юбилею Фан-дер-Флита 24.12.2025, 13:200 Подведены итоги фотоконкурса «Покажи свой Псков» в честь обновления сайта ПЛН
24.12.2025, 13:200 Михаил Ведерников о срыве ремонтов школ: Уже давно это бич времени 24.12.2025, 13:150 Александр Гончаренко о работе Псковской городской Думы и деятельности депутатов 24.12.2025, 13:140 Женщину осудили за жестокое убийство, совершенное в Пскове в 90-х 24.12.2025, 13:110 В Великолукском округе выявлен карьер для незаконной добыче песка
24.12.2025, 13:090 Михаил Ведерников о 2025 годе: Приходилось принимать большое количество сложных решений 24.12.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Михаилом Ведерниковым 24.12.2025, 13:030 В Пскове мужчина лишился свободы на три года условно за покупку наркотиков 24.12.2025, 12:570 «Обратный отсчет»: Итоги работы Псковской городской Думы в 2025 году. ВИДЕО
24.12.2025, 12:470 Демисезонный костюм получила юная печерянка от начальника псковского УФСИН  24.12.2025, 12:441 Студентов будут судить в Пскове за попытку обокрасть магазин   24.12.2025, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Александром Гончаренко 24.12.2025, 12:250 ПЛН запускает викторину для читателей в преддверии обновления сайта
24.12.2025, 12:230 Россиянка четыре года получала детские пособия на несуществующего ребёнка 24.12.2025, 12:210 2025-й в онлайн-покупках: миллионы заказов, тысячи сэкономленных лет и миллиарды бонусов Спасибо 24.12.2025, 12:170 Суды допустили ошибку по делу о квартире Долиной 24.12.2025, 12:101 Компания бывшего псковского губернатора Михаила Кузнецова построила крупнейший порт в Усть-Луге
24.12.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Андреем Беляевым 24.12.2025, 12:030 Псковичей приглашают окунуться в праздничную атмосферу в Доме офицеров 24.12.2025, 11:560 В конкурсе «Ностальгия с ПЛН» победили все участники 24.12.2025, 11:500 Росгвардейцы Псковской области участвовали в донорской акции «От сердца к сердцу»
24.12.2025, 11:280 Круглый стол «Итоги 2025 года в муниципальных образованиях Псковской области» пройдет в пресс-центре ПЛН 24.12.2025, 11:260 От пересдачи ЕГЭ до контроля мигрантов: «Новые люди» рассказали, что полезного сделали для псковичей 24.12.2025, 11:220 Участникам конкурса «Профсоюзный кадр года» в Псковской области вручили дипломы 24.12.2025, 11:201 Ограничения в работе интернета в Псковской области сняты
24.12.2025, 11:040 На 163 миллиона рублей отдохнули псковичи в банях и саунах за январь-октябрь 24.12.2025, 11:010 Десятилетний максимум по числу магнитных бурь побит в 2025 году 24.12.2025, 10:510 Кинологи работают в гостинице «Октябрьская» в Пскове 24.12.2025, 10:480 «Обратный отсчет»: Александр Гончаренко об итогах работы Псковской городской Думы в 2025 году
24.12.2025, 10:400 Суд обязал гдовскую администрацию обеспечить проезд к земельному участку 24.12.2025, 10:370 Вестник МСУ: первые итоги муниципальной реформы 24.12.2025, 10:300 От Санкт-Петербурга 432 версты: памятнику зайцу в «Михайловском» — 25 лет 24.12.2025, 10:200 Бытовка горела на улице Северной в Гдове. ВИДЕО
24.12.2025, 10:130 В СОЦПРОФ приветствуют расширение возможностей по возмещению расходов на охрану труда 24.12.2025, 10:060 Загоревшееся одеяло стало причиной пожара в Стругах Красных 24.12.2025, 09:590 «Обратный отсчет»: Андрей Беляев об итогах года для южной столицы региона 24.12.2025, 09:580 При пожаре в себежской деревне Могили пострадал 89-летний мужчина
24.12.2025, 09:550 Режим беспилотной опасности в Псковской области отменен 24.12.2025, 09:520 «Семерка» горела в новосокольнической деревне Шубино 24.12.2025, 09:400 Оперативные службы работают возле гостиницы «Октябрьская» в Пскове 24.12.2025, 09:400 Сколько стоит Новый год?!
24.12.2025, 09:300 «Обратный отсчет»: Михаил Ведерников об итогах года, причинах кадровых замен и новых проектах 24.12.2025, 09:150 Каждого второго псковича приглашали вернуться на предыдущее место работы - опрос 24.12.2025, 09:000 В локнянском селе Михайлов Погост установили новую вышку сотовой связи 24.12.2025, 08:400 «Псковские тепловые сети» устранили утечку на улице Гражданской
24.12.2025, 08:200 Мошенники перед Новым годом предлагают сыграть в «Тайного Санту» 24.12.2025, 08:001 Роскачество выявило в икре пяти торговых марок кишечную палочку 24.12.2025, 07:300 Конкурс на лучшую новогоднюю ель стартовал в Великих Луках 24.12.2025, 07:050 Режим «Беспилотная опасность» объявлен в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru