Общество

Губернатор ответил, почему в Псковской области ограничения интернета сильнее, чем в Москве

Почему в Псковской области ограничения интернета сильнее, чем в Москве, ответил губернатор региона Михаил Ведерников в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Я недавно был с рабочей поездкой в Петербурге, там тоже есть проблема с интернетом. Мы, правда, попали в день, накануне которого достаточно большое количество вражеских беспилотников летели через нашу территорию, через Ленинградскую область, Санкт-Петербург. Были моменты, когда просто невозможно было по обычному телефону, по сотовой связи дозвониться никуда. Через 15-20 минут это все восстанавливалось. Что касается Москвы, там тоже это есть. Я живу ближе к аэропорту Внуково, чем к Шереметьево. Так вот, если я около дома в навигаторе пытаюсь ввести какой-то адрес по Москве, чтобы куда-то доехать, он мне начинает рисовать дорогу из Шереметьево. Люди ошибочно начинают делать выводы, что у нас в области больше стратегических объектов, чем в Москве. Нет, не больше. Но в регионах, которые вокруг Москвы, очень серьезные ограничения введены и очень серьезные средства подавления, уничтожения беспилотников стоят, поэтому Москва локально внутри себя может позволить меньшие ограничений интернета. А нам приходится самим этими вопросами заниматься», - пояснил Михаил Ведерников.

Проблема ограничения интернета в Псковской области начала волновать граждан еще летом. Первые сбои мобильной связи и интернета наблюдались в разных районах области с ночи 11 июня.

Губернатор сообщал, что в районе определённых объектов мобильная связь «лежать» будет долго. По его словам, часть беспилотников летит именно при помощи мобильного интернета. Глава региона заметил, что в соседних регионах на данный момент постоянно вводится режим беспилотной опасности.

Правительство отмечало, что отключение мобильного интернета зарекомендовало себя как способ борьбы с БПЛА. Причина нестабильной работы мобильного интернета связана с ограничением работы сети связи стандарта 3G и LTE c целью обеспечения безопасности территории Псковской области. Указанная мера не допускает использование сетей связи для управления БПЛА.

Напомним, что в Пскове организовывали станции Wi-Fi для компенсации отсутствия мобильного интернета.