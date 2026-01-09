Общество

Более 20 населённых пунктов остались без электричества из-за непогоды в Стругокрасненском округе

В связи с погодными условиями в населённых пунктах Струго-Красненского муниципального округа произошли отключения электроснабжения. Об этом пишет глава округа Александр Волков в соцсети ВКонтакте.

Фото: Александр Волков / ВКонтакте

Сейчас отключены более 20 населеных пунктов. В общей сложности — около 390 абонентов.

На данный момент электроснабжение восстанавливается. В работах задействованы 5 бригад.

«Россети Северо-Запад» напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности рядом с энергообъектами и линиями электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-22 или в ЕДДС по номеру 8 (81132) 51-700.

