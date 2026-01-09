Общество

В Дедовичском округе обесточены 11 деревень

0

По состоянию на 20:00 в Дедовичском муниципальном округе обесточены 11 деревень, в которых проживают около 90 человек. Днём эта цифра была гораздо больше. Об этом пишет глава округа Руслан Ахтямов в соцсети ВКонтакте.

Фото: Руслан Ахтямов / ВКонтакте

Бригада специалистов Россетей продолжает работу по восстановлению повреждённых линий, ситуация полностью контролируется.

«Кроме того, предстоящей ночью ожидается обильный снегопад с метелью, продолжение которого прогнозируют и в течение завтрашнего дня. Имеющаяся в нашем распоряжении дорожная техника готова к прочистке дорог и тротуаров. Поэтому, как только выпадет достаточное количество снега, начнутся работы по его уборке», - пишет Руслан Ахтямов.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026