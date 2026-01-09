В Дедовичском округе обесточены 11 деревень

По состоянию на 20:00 в Дедовичском муниципальном округе обесточены 11 деревень, в которых проживают около 90 человек. Днём эта цифра была гораздо больше. Об этом пишет глава округа Руслан Ахтямов в соцсети ВКонтакте.

Фото: Руслан Ахтямов / ВКонтакте

Бригада специалистов Россетей продолжает работу по восстановлению повреждённых линий, ситуация полностью контролируется.

«Кроме того, предстоящей ночью ожидается обильный снегопад с метелью, продолжение которого прогнозируют и в течение завтрашнего дня. Имеющаяся в нашем распоряжении дорожная техника готова к прочистке дорог и тротуаров. Поэтому, как только выпадет достаточное количество снега, начнутся работы по его уборке», - пишет Руслан Ахтямов.