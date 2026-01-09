В Дедовичском округе энергетики работают в особом режиме из-за погоды

Филиал «Россети Северо-Запад» В Дедовичском муниципальном округе работает в особом режиме. Мобилизованы все силы и средства. Об этом пишет глава округа Руслан Ахтямов в соцсети ВКонтакте.

Фото: Руслан Ахтямов / ВКонтакте

По его словам, энергетики будут работать до полной ликвидации последствий стихии.

Специалисты восстанавливают сеть в сложных погодных условиях, пробираются к линиям электропередачи по сугробам, через завалы деревьев и незамерзающие болота.

«Перед погодой мы безвластны, поэтому прошу всех проявить терпение. Специалисты Россетей работают с полной отдачей», - пишет Руслан Ахтямов.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону Россети 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).