157 бригад «Россети Северо-Запад» восстанавливают электроснабжение в условиях сильных снегопадов

Энергетики компании «Россети Северо-Запад» продолжают круглосуточные работы по восстановлению электроснабжения в Новгородской и Псковской областях. На смене сейчас находятся 157 бригад, которые трудятся над ликвидацией последствий сильных снегопадов и порывистого ветра, сообщила организация в своем Telegram-канале.

Согласно последним данным, энергетики уже восстановили 15 700 километров линий электропередачи (ЛЭП) и 5 678 трансформаторных подстанций в Новгородской области, а также 7 520 километров ЛЭП и 4 569 трансформаторных подстанций в Псковской области.

Однако с каждым днем снега становится все больше, и пробираться к поврежденным участкам становится все сложнее, отметили «Россети Северо-Запад».

Специалисты продолжают мобилизовывать все силы и средства для устранения технологических нарушений, вызванных непогодой.

Компания напоминает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов и линий электропередачи: запрещается приближаться к оборванным проводам ближе чем на восемь метров; самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).