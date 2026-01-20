 
Решение о заключении Анастасии Повторейко под стражу обосновано — прокурор

В зале суда прозвучали аргументы прокурора Игоря Дуженко в поддержку решения о заключении под стражу главного врача Псковской областной инфекционной больницы, депутата областного Собрания Анастасии Повторейко, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

В ходе заседания прокурор подчеркнул, что имеющиеся основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу сохраняют свою силу.

«Решение о заключении Анастасии Повтрейко под стражу обосновано. Доводы о том, что Анастасия Повторейко может покинуть регион и препятствовать следствию, на данный момент не отпали, — заявил Игорь Дуженко. — Считаю, что решение о заключении под стражу является обоснованным».
 

Напомним, главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы заключили под стражу на 1 месяц и 30 суток (с 29 декабря до 27 февраля). Такое решение было вынесено 30 декабря в Псковском городском суде. 

Уголовное дело в отношении Анастасии Повторейко возбуждено по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое из корыстной заинтересованности). 

Из предъявленного обвинения следует, что обвиняемая в период с начала января 2023 года по конец октября 2024 года, превышая свои должностные полномочия, давала подчиненным сотрудникам указания о внесении в медицинские документы фиктивных сведений о приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов, после чего выставляла завышенные счета в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Псковской области.

В результате в адрес областной инфекционной больницы неправомерно перечислены денежные средства в размере более 197 миллионов рублей.

