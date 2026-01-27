 
Суд по делу экс-ректора Псков ГУ Ильиной продолжится 3 февраля

Суд по уголовному делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной отложен в связи с завершением рабочего дня. Заседание продолжится 3 февраля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Затем заседания будут проходить 11, 18, 19 и 27 февраля.

Сегодня в суде выступила сторона обвинения. Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

На следующем заседании прокурор продолжит зачитывать обвинение. 

Напомним, 4 декабря Псковский городской суд изменил меру пресечения экс-ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной. Обвиняемая находилась под стражей с 8 апреля, в декабре переведена под домашний арест. Уголовное дело на бывшего ректора завели в апреле 2025 год.

