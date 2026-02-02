Лишенный мандата Олег Брячак приехал в Таджикистан закрывать счет

Бывший депутат Псковского областного Собрания от партии «Справедливая Россия» Олег Брячак приехал в Таджикистан закрывать свой иностранный счет. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Олег Брячак / «ВКонтакте»

«Привет из Таджикистана! Приехал закрывать счет. Кстати, здесь тепло, очень чисто и дружелюбно», - поделился впечатлениями Олег Брячак.

Напомним, решение о досрочном прекращении полномочий депутата от «Справедливой России» Олега Брячака принято на 51-й сессии Псковского областного Собрания депутатов тайным голосованием.

Перед голосованием Олег Брячак выступил с личным заявлением, в котором признал факт нарушения и не стал оспаривать обвинения.

В соответствии с законодательством освободившийся мандат будет передан следующему по списку кандидату, участвовавшему в выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов VII созыва по единому избирательному округу от регионального отделения партии «Справедливая Россия». По информации ПЛН, мандат может получить депутат Псковской городской Думы от «Справедливой России» Виталий Федоров.