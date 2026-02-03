Стартовал очередной суд над экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной  

Сегодня в Псковском городском суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала суда. Во втором судебном заседании государственный обвинитель продолжает излагать предъявленное бывшему ректору обвинение.

Экс-ректору вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Сегодня суд продолжит рассматривать уголовное дело по существу.

Напомним, 4 декабря Псковский городской суд изменил меру пресечения экс-ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной. Обвиняемая находилась под стражей с 8 апреля, в декабре переведена под домашний арест. Уголовное дело на бывшего ректора завели в апреле 2025 года.

27 января в суде выступила сторона обвинения. Суд был отложен в связи с завершением рабочего дня.