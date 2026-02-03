Экс-ректор ПсковГУ Наталья Ильина отказалась давать свою позицию по предьявленному обвинению, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда, где сейчас проходит второе судебное заседание в отношении экс-ректора.

«В данный момент прошу дать мне возможность не давать свою позицию по предьявленному обвинению, дам ее позже. Прошу возможность дать показания после рассмотрения доказательств по делу», - сказала Наталья Ильина.

Суд одобрил позицию обвиняемой.

Сегодня в ходе заседания прокурор закончил зачитывать обвинение по всем 17 преступлениям (одно мошенничество в особо крупном размере и 16 фактов превышения должностных полномочий).

Напомним, ранее информационное агентство ТАСС со ссылкой на обвинительное заключение сообщало, что Наталья Ильина полностью признала свою вину.

Суд перешёл к рассмотрению письменный доказательств по уголовному делу.