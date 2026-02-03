 
Общество

Наталья Ильина отказалась давать свою позицию по предьявленному обвинению 

0

Экс-ректор ПсковГУ Наталья Ильина отказалась давать свою позицию по предьявленному обвинению, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда, где сейчас проходит второе судебное заседание в отношении экс-ректора.

«В данный момент прошу дать мне возможность не давать свою позицию по предьявленному обвинению, дам ее позже. Прошу возможность дать показания после рассмотрения доказательств по делу», - сказала Наталья Ильина.

Суд одобрил позицию обвиняемой.

Сегодня в ходе заседания прокурор закончил зачитывать обвинение по всем 17 преступлениям (одно мошенничество в особо крупном размере и 16 фактов превышения должностных полномочий).

Напомним, ранее информационное агентство ТАСС со ссылкой на обвинительное заключение сообщало, что Наталья Ильина полностью признала свою вину.

Суд перешёл к рассмотрению письменный доказательств по уголовному делу.

Прокомментировать
Сюжет

Суд над экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной

Экс-ректору Наталье Ильиной продлили домашний арест

По делу Натальи Ильиной суд приступил к оглашению письменных доказательств

Наталья Ильина отказалась давать свою позицию по предьявленному обвинению 
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026