Начальник обеспечения образовательного процесса: часы за Куклевым числились, но он был не на слуху

В 2024-2025 годах аудиторной нагрузки у соучастника экс-ректора ПсковГУ Сергея Куклева не было. Об этом во время допроса сообщила начальник сектора обеспечения образовательного процесса Юлия Васильева, в обязанности которой входил контроль и качество расписания, проверка интеграции вуза в авторасписание, проверка аудиторий (педагогов), передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала суда.

Относительно Куклева потерпевшая сообщила: «Часы за ним числились. Поначалу он работал очно, с октября 2022 года стало известно, что он переходит в дистанционный формат. Фамилия его мне стала известна только в последнее время, на нем внимание я не акцентировала. Человек был не на слуху. За 2022-2023 годы замечаний к нам не поступало, в 2023-2024 годы аудиторная нагрузка также значилась, но в дистанционном формате. В 2024-2025 годы не было аудиторной нагрузки. Более точная информация о нем уточняется у завкафедры».

С экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной потерпевшая знакома с 2019 года, характер отношений рабочий, неприязни не было.

Напомним, сегодня в Псковском городском суде проходит шестое судебное заседание по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной. Продолжается допрос потерпевших.

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Соучастник экс-ректора Сергей Куклев также находится под домашним арестом.