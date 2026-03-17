 
Общество

Начальник обеспечения образовательного процесса: Часы за Куклевым числились, но он был не на слуху

0

В 2024-2025 годах аудиторной нагрузки у соучастника экс-ректора ПсковГУ Сергея Куклева не было. Об этом во время допроса сообщила начальник сектора обеспечения образовательного процесса Юлия Васильева, в обязанности которой входил контроль и качество расписания, проверка интеграции вуза в авторасписание, проверка аудиторий (педагогов), передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала суда. 

Относительно Куклева потерпевшая сообщила: «Часы за ним числились. Поначалу он работал очно, с октября 2022 года стало известно, что он переходит в дистанционный формат. Фамилия его мне стала известна только в последнее время, на нем внимание я не акцентировала. Человек был не на слуху. За 2022-2023 годы замечаний к нам не поступало, в 2023-2024 годы аудиторная нагрузка также значилась, но в дистанционном формате. В 2024-2025 годы не было аудиторной нагрузки. Более точная информация о нем уточняется у завкафедры».

С экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной потерпевшая знакома с 2019 года, характер отношений рабочий, неприязни не было.

Напомним, сегодня в Псковском городском суде проходит шестое судебное заседание по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной. Продолжается допрос потерпевших. 

Смотрите также

1

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Смотрите также

2

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Смотрите также

4

Соучастник экс-ректора Сергей Куклев также находится под домашним арестом. 

Смотрите также

1

Прокомментировать
Сюжет

Суд над экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной

Другие материалы сюжета

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026