Школьница из Писковской школы победила в региональном этапе олимпиады по русскому языку

Ученица Писковской средней общеобразовательной школы Лия Сыропятова стала победительницей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Глава муниципалитета отметила, что девятиклассница является стипендиатом главы Псковского муниципального округа в 2025 году «за особые успехи в учебно-исследовательской и интеллектуальной деятельности».

«От души поздравляю Лию с очередным достижением в жизни! Рады! Гордимся! И так держать!» - написала Наталья Федорова.