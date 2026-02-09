 
Общество

Суд по обжалованию ареста Льва Шлосберга* перенесли на 11 февраля

Псковский областной суд в ходе рассмотрения апелляционной жалобы адвоката на постановление Псковского городского суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* отложил судебное заседание на 16.00 11 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области

Ранее в суд поступила апелляционная жалоба адвоката на постановление Псковского городского суда от 30 января о продлении срока содержания под стражей в отношении заместителя председателя партии.

Напомним, Лев Шлосберг* арестован по уголовному делу, возбужденному по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).  

В СИЗО политика отправили 5 декабря. 

Также обжалуется в суде приговор Льву Шлосбергу* о наказании в виде обязательных работ на срок 420 часов за то, что он разместил на своей странице в сети «ВКонтакте» пять видеозаписей без маркировки «иноагент». Следующее заседание суда состоится 16 февраля. 

* Минюстом РФ признан иноагентом, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов. 

Пресс-портреты

Шлосберг Лев Маркович *

Шлосберг Лев Маркович *

Член Федерального политического комитета партии «Яблоко».

