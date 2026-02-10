Судебное заседание по новому эпизоду в деле Грацкого перенесли на 3 марта

Судебное заседание по новому эпизоду в деле экс-заместителя главы администрации города Пскова Александра Грацкого перенесли на 3 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда.

Судебное заседание перенесено в связи с необходимостью получения ответа на судебные запросы (в том числе по исполнению штрафа в 5,7 млн рублей по предыдущему уголовному делу).

Александр Грацкий ходатайствовал о продолжении рассмотрения дела при его участии по видеоконференцсвязи.

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова, осенью 2023 года получил в качестве взятки во владение и пользование земельный участок в деревне Большая Гоголевка Псковского округа стоимостью 1,5 миллиона рублей. Участок он оформил на свою мать.

Взятка была дана за совершение действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ, являющихся предметом заключенных муниципальных контрактов, а равно за общее покровительство и попустительство по службе в пользу юридического лица, осуществляющего коммерческую деятельность.

Заседание проходит в особом порядке. Согласно УПК РФ, особый порядок - упрощенная процедура уголовного судопроизводства, применяется при полном согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, если наказание не превышает 10 лет лишения свободы. Суд не исследует доказательства, а приговор (только обвинительный) назначается в размере не более 2/3 максимального срока.

Напомним, Александр Грацкий уже отбывает наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 5 700 000 рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия. Ранее его осудили за получение взятки в крупном и особо крупном размерах (часть 6 статьи 290 УК РФ и пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ).