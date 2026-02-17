Названа возможная дата полной блокировки Telegram в РФ

Telegram в России могут полностью заблокировать с 1 апреля, сообщает Telegram-канал Baza. Роскомнадзор на просьбу прокомментировать сообщение о полной блокировке мессенджера Telegram в России с 1 апреля ответил, что ведомству «нечего добавить».

«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — сообщили в пресс-службе РКН.

В октябре Роскомнадзор сообщил, что начал частично ограничивать Telegram и WhatsApp* (принадлежат Meta, которая признана экстремистской организацией в России и запрещена) для противодействия преступникам. 10 февраля в ведомстве подтвердили, что вводят «последовательные ограничения» для обеспечения безопасности данных россиян и соблюдения законодательства.

Telegram-канал Baza ранее опубликовал пост о том, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. По данным канала, с этой даты РКН приступит к тотальной блокировке мессенджера по аналогии с Instagram* и Facebook* (принадлежат Meta, которая признана экстремистской организацией в России и запрещена). Применяться мера будет на территории всей России: приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы, уточнят канал.

Ранее, 10 февраля, источники РБК сообщили, что Роскомнадзор решил начать работу по ограничению Telegram. Позже в ведомстве подтвердили, что вводят «последовательные ограничения» для обеспечения безопасности данных россиян и соблюдения законодательства. Основатель Telegram Павел Дуров в ответ заявил, что мессенджер продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей, «несмотря на давление».

В Telegram заявляли, что активно борются с вредоносным использованием платформы, включая мошенничество, призывы к насилию и диверсиям.

* принадлежат Meta, которая признана экстремистской организацией в России и запрещена