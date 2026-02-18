 
Общество

Суд продолжает рассматривать дело о даче взятки Грацкому в виде автомобиля

Псковский городской суд продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении директора компании-проектировщика «СтройДорМост Проект» Елены Трошковой по обвинению в даче взятки бывшему начальнику управления городского хозяйства администрации города Пскова Александру Грацкому, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области. 

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Сегодня в судебном заседании планируется допрос свидетеля Александра Грацкого посредством видеоконференцсвязи. 

Напомним, согласно материалам дела, в период с 1 июля по 15 декабря 2022 года директор ООО «СДМ Проект» Елена Трошкова от имени юридического лица предложила начальнику управления городского хозяйства администрации Пскова Александру Грацкому автомобиль марки EXEED стоимостью 5,8 млн рублей «за совершение последним действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ в рамках заключенных муниципальных контрактов».

Организация ООО «СДМ Проект» известна в Пскове причастностью к ряду крупных дорожных строек последних лет. Среди них - проекты реконструкции улиц Леона Поземского, Кузбасской Дивизии, перекрестков Фабрициуса - Гражданская, Инженерная - Индустриальная.

