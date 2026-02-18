Михаил Каратыш: Участники программы «Герои земли Псковской» настроены на успех

Все участники программы «Герои земли Псковской» настроены только на успех, заявил участник, помощник губернатора Псковской области Михаил Каратыш, выступая на заседании организационного комитета по реализации государственной политики в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан «Победа» в правительстве региона 18 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В своей речи Михаил Каратыш сообщил о ходе региональной кадровой программы, стартовавшей по распоряжению губернатора Псковской области и реализуемой под кураторством Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов среди участников специальной военной операции для работы в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях области.

«Все мы прошли непростую процедуру предварительного отбора. Первый наш набор составил 12 человек. Программа обучения началась 8 сентября 2025 года и рассчитана на один год. <...> В настоящее время мы с участниками успешно прошли первый этап — обучающий модуль "Государственная политика" и "Система государственного управления" со стажировкой в органах государственной власти. Сейчас мы завершаем второй этап, закончили очный курс обучения по бюджетной политике и финансам и вот вернулись на стажировку для освоения полученных знаний на практике. От лица всех участников программы хочется поблагодарить преподавателей Российской Академии народного хозяйства и государственных структур при президенте Российской Федерации за профессионализм подачи материалов, сотрудников Корпоративной академии правительства Псковской области — за чёткую организацию учебного процесса», - сказал Михаил Каратыш.

Также от лица всех участников программы он выразил слова благодарности наставникам, руководителям государственных органов «и всем, кто несмотря на большую загруженность с повседневными обязанностями терпеливо, доходчиво объясняет на практике, показывает, как всё устроено и как всё работает».

«Благодаря такому грамотному и всестороннему подходу к процессу обучения освоение новых компетенций проходит очень успешно. По итогам первых двух модулей уже состоялись первые кадровые назначения. Так, мой коллега Николай Буднов приступил к работе в управлении по гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Также я был назначен на должность помощника губернатора Псковской области. Все участники нашей программы настроены только на успех. Как смело и самоотверженно защищали интересы Родины и её граждан в боевой обстановке, так и теперь продолжим защищать и служить её интересам в новых направлениях. Победа будет за нами. Спасибо большое», - заключил помощник губернатора Псковской области Михаил Каратыш.