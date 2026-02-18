Заседание суда по делу о даче взятки Грацкому отложено из-за неявки защитника

Рассмотрение уголовного дела в отношении директора компании-проектировщика «СтройДорМост Проект» Елены Трошковой по обвинению в даче взятки бывшему начальнику управления городского хозяйства администрации города Пскова Александру Грацкому в Псковском городском суде отложено на 10.00 25 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

«Принято решение об отложении судебного заседания <...> по причине неявки защитника Грацкого», - пояснили в пресс-службе судов.

Напомним, сегодня в судебном заседании планировался допрос свидетеля Александра Грацкого посредством видеоконференцсвязи.

Согласно материалам дела, в период с 1 июля по 15 декабря 2022 года директор ООО «СДМ Проект» Елена Трошкова от имени юридического лица предложила начальнику управления городского хозяйства администрации Пскова Александру Грацкому автомобиль марки EXEED стоимостью 5,8 млн рублей «за совершение последним действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ в рамках заключенных муниципальных контрактов».