Допрос свидетелей по делу экс-ректора ПсковГУ отложен до завтра

Судебное заседание по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной отложено до завтра, 17 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда.

На 17 марта планируется видеосвязь для допроса профессора кафедры гражданского права и процесса, старшего научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории «Центр комплексного изучения проблем региональной безопасности» Аллы Серебряковой.

На 25 марта запланирован допрос бывшего проректора по инновационному и цифровому развитию Сергея Куклева, которого обвиняют в том, что он был соучастником Натальи Ильиной.

Напомним, сегодня в Псковском городском суде состоялось пятое судебное заседание по делу экс-ректора ПсковГУ. Продолжался допрос потерпевших.

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Соучастник экс-ректора Сергей Куклев также находится под домашним арестом.