Допрос свидетелей по делу экс-ректора ПсковГУ отложен до завтра

Судебное заседание по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной отложено до завтра, 17 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда. 

На 17 марта планируется видеосвязь для допроса профессора кафедры гражданского права и процесса, старшего научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории «Центр комплексного изучения проблем региональной безопасности» Аллы Серебряковой. 

На 25 марта запланирован допрос бывшего проректора по инновационному и цифровому развитию Сергея Куклева, которого обвиняют в том, что он был соучастником Натальи Ильиной.  

Напомним, сегодня в Псковском городском суде состоялось пятое судебное заседание по делу экс-ректора ПсковГУ. Продолжался допрос потерпевших. 

Судебное заседание по делу Натальи Ильиной отложено до 16 марта

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Экс-ректору Наталье Ильиной продлили домашний арест

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Слабоумие и отвага: как превратить вуз в кормушку и уверовать, что тебе за это ничего не будет

Соучастник экс-ректора Сергей Куклев также находится под домашним арестом. 

Домашний арест назначили соучастнику по делу экс-ректора Псков ГУ

Суд над экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной

Допрос свидетелей по делу экс-ректора ПсковГУ отложен до завтра

Замруководителя инженерной школы ПсковГУ по «делу Ильиной»: Вопросов не задавал, мне проблемы не нужны

Директор института медицины ПсковГУ передала Ильиной почти 1,5 млн рублей
Другие материалы сюжета

