ОГЭ по русскому языку сдают в Псковской области 9 июня

Основной государственный экзамен по русскому языку сдадут сегодня девятиклассники в Псковской области.

ОГЭ по русскому языку длится 3 часа 55 минут. Экзаменационная работа включает 13 заданий, которые разделены на три части.

Часть 1 - сжатое изложение (задание 1). Ученики дважды прослушивают текст, после чего нужно написать сжатый пересказ, сохранив все микротемы. Объем изложения - не менее 70 слов. Оцениваются умение сокращать текст, логичность изложения и грамотность.

Часть 2 - тестовые задания с кратким ответом (задания 2–12). Включает вопросы на знание правил языка, анализ синтаксиса, пунктуации, орфографии, лексики, а также умение распознавать стилистические приемы и основную мысль. За каждое правильно выполненное задание можно получить 1 балл.

Часть 3 - сочинение-рассуждение (задание 13.1-13.3). Ученику предлагается выбрать одну из трех тем и написать развернутое сочинение, демонстрирующее навыки анализа текста, логичного изложения мыслей и аргументации своей точки зрения.

Минимальный результат для подтверждения освоения программы - 15 баллов (соответствует оценке «удовлетворительно»).

Для поступления в профильные классы Рособрнадзор рекомендует набирать не менее 28 баллов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона, количество девятиклассников, сдающих ОГЭ в Псковской области, возросло на 630 человек, в этом году их порядка 7,3 тысячи.

Для проведения основного государственного экзамена в 9-х классах организовано 62 пункта проведения аттестации. Для присутствующих на экзаменах специалистов было проведено обучение на региональной учебной платформе и курсах повышения квалификации.

Напомним, новшеством этого года станет использование подавителей сигналов сотовой связи.

Основной государственный экзамен для девятиклассников в 2026 году включает четыре экзамена — два обязательных (русский язык и математика) и два по выбору. Основной период сдачи проходит с 2 июня по 6 июля.