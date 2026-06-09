В суде по «делу Ильиной» сегодня планируют допросить Ольгу Лосскую

Судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной продолжено после перерыва 9 июня, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда.

На прошлом судебном заседании разбирательство было переведено в закрытый режим для допроса обвиняемой.

В настоящем судебном заседании сторона защиты планирует продолжить предъявлять доказательства по делу. Для допроса вызвана свидетель - экс-сотрудник ПсковГУ Ольга Лосская. Она явилась на заседание.

После того, как заслушают свидетеля, заседание будет закрыто для допроса Натальи Ильиной.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. С 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.