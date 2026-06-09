Судебное заседание перевели в закрытый режим для допроса экс-ректора ПсковГУ

Судебное заседание уголовному делу в отношении экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной перевели в закрытый режим для допроса обвиняемой, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Псковский городской суд
Ранее в суде состоялся допрос свидетеля стороны защиты Ольги Лосской, бывшей сотрудницы вуза.
Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).
Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. С 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.