Судебное заседание перевели в закрытый режим для допроса экс-ректора ПсковГУ

Судебное заседание уголовному делу в отношении экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной перевели в закрытый режим для допроса обвиняемой, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковский городской суд

Ранее в суде состоялся допрос свидетеля стороны защиты Ольги Лосской, бывшей сотрудницы вуза.

«Что касается моего отношения к Наталье Ильиной, хотела бы воздержаться от характеристик, - рассказала свидетель. - Куклева (предполагаемый подельник Ильиной - ред.) знаю. Вела с ним переписку по рабочим вопросам, касавшимся выполнения госзадания. Где он находился, не знаю. Общение с Куклевым происходило в Telegram, так было принято в то время в университете».

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. С 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.