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Армен Мнацаканян: Концессионеры должны отчитываться на местах

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Отчет об исполнении концессионных соглашений в Псковской области заслушали депутаты комитета по труду и социальной политике Законодательного Собрания Псковской области 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На сегодня в регионе действуют восемь концессионных соглашений с общим объёмом планируемых инвестиций свыше 7,2 млрд рублей. Шесть в сфере теплоснабжения и два соглашения с исполнительными органами: одно в сфере утилизации отходов (экотехнопарк), другое в сфере образования (школа на улице Юности в Пскове). Как отметил министр экономического развития Андрей Михеев, обязательства, взятые концессионерами, соблюдаются, фактов растраты не выявлено.

«В сфере обращения с отходами - объект на виду. Губернатор на нем останавливался (в ходе отчета о деятельности правительства региона в 2025 году - ред.). Концессионное соглашение реализуется, но есть проблемы. Решение ищется с помощью правительства Российской Федерации. Также делегация Совета Федерации посещала объект», - уточнил министр.

«В процентном соотношении, сколько вкладывает концессионер?» - спросил депутат от «Единой России» Армен Мнацаканян.

«Условия работы по соглашению устанавливают по каждому конкретному соглашению. Технопарк и школа - наиболее крупные объекты», - ответил Андрей Михеев.

«Понятно, что мы рассматриваем условия исполнения за 2025 год. А планы заключения таких соглашений на 2026 год есть?» - поинтересовался единоросс Игорь Дитрих.

«Тема актуальная. Этот механизм позволяет привлечь внебюджетное финансирование к решению задач, на которые в момент нет денег в бюджете. Сфера ЖКХ актуальна. Спорт — это тоже благодатная почва для такого механизма, если объект будет приносить доход», - ответил Андрей Михеев.

«Техническая готовность школы на Юности на данный момент 24%. Рассмотрение спора в Арбитражном суде находится на начальном этапе. Планируем в 2028 году школу достроить», - заметил заместитель министра образования Псковской области Алексей Салтыков.

«Есть возможность рассмотреть концессию в Псковской области. Есть несколько объектов, оставим интригу», - сообщила врио министра спорта Псковской области Лилия Аюпова.

«Мое мнение, почему спросил про 7 млрд: вроде звучит хорошо, но это недостаточно для области. Может, мы где-то условия не так предоставляем? Все отметили ЖКХ, значит, надо привлечь. Говоря о спорте, я понимаю, что концессионер может зайти и в Пушкинские Горы. Я не стал задавать вопрос, но нужно, чтобы в следующий раз на заседании присутствовали концессионеры. Они бы ответили на вопросы, почему есть нарушения по школе, например. Концессионеры должны отчитываться на местах. Это мое пожелание», - выступил Армен Мнацаканян.
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Пресс-портреты

Дитрих Игорь Иванович

Дитрих Игорь Иванович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Михеев Андрей Сергеевич

Михеев Андрей Сергеевич

Министр экономического развития Псковской области.

Мнацаканян Армен Липаритович

Мнацаканян Армен Липаритович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

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