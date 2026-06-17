Армен Мнацаканян: Концессионеры должны отчитываться на местах

Отчет об исполнении концессионных соглашений в Псковской области заслушали депутаты комитета по труду и социальной политике Законодательного Собрания Псковской области 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На сегодня в регионе действуют восемь концессионных соглашений с общим объёмом планируемых инвестиций свыше 7,2 млрд рублей. Шесть в сфере теплоснабжения и два соглашения с исполнительными органами: одно в сфере утилизации отходов (экотехнопарк), другое в сфере образования (школа на улице Юности в Пскове). Как отметил министр экономического развития Андрей Михеев, обязательства, взятые концессионерами, соблюдаются, фактов растраты не выявлено.

«В сфере обращения с отходами - объект на виду. Губернатор на нем останавливался (в ходе отчета о деятельности правительства региона в 2025 году - ред.). Концессионное соглашение реализуется, но есть проблемы. Решение ищется с помощью правительства Российской Федерации. Также делегация Совета Федерации посещала объект», - уточнил министр.

«В процентном соотношении, сколько вкладывает концессионер?» - спросил депутат от «Единой России» Армен Мнацаканян.

«Условия работы по соглашению устанавливают по каждому конкретному соглашению. Технопарк и школа - наиболее крупные объекты», - ответил Андрей Михеев.

«Понятно, что мы рассматриваем условия исполнения за 2025 год. А планы заключения таких соглашений на 2026 год есть?» - поинтересовался единоросс Игорь Дитрих.

«Тема актуальная. Этот механизм позволяет привлечь внебюджетное финансирование к решению задач, на которые в момент нет денег в бюджете. Сфера ЖКХ актуальна. Спорт — это тоже благодатная почва для такого механизма, если объект будет приносить доход», - ответил Андрей Михеев.

«Техническая готовность школы на Юности на данный момент 24%. Рассмотрение спора в Арбитражном суде находится на начальном этапе. Планируем в 2028 году школу достроить», - заметил заместитель министра образования Псковской области Алексей Салтыков.

«Есть возможность рассмотреть концессию в Псковской области. Есть несколько объектов, оставим интригу», - сообщила врио министра спорта Псковской области Лилия Аюпова.