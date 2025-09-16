Псковcкая обл.
Общество

Памятник воинам-вертолетчикам открыт в Псковской области

18.09.2025 18:41|ПсковКомментариев: 0

Памятник воинам-вертолетчикам, которые служили Отечеству на Псковской земле и погибли в ходе выполнения специальных задач, открыт в Островском муниципальном округе. Торжественная церемония прошла 18 сентября, в День памяти псковичей, погибших при защите Отечества, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

,

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Сегодня у мемориала, чтобы почтить память павших летчиков и бойцов, собрались официальные лица региона, члены семей погибших военнослужащих, личный состав соединения, юные патриоты и местные жители.

Монумент установлен на территории авиационного соединения Островского гарнизона. В центральной части мемориала — барельефная фигура воина-вертолетчика, которая представляет собой собирательный образ погибших военнослужащих бригады. Скульптор — Александр Молодцев. На гранитных тумбах у памятника имена военнослужащих бригады, погибших при выполнении боевых и специальных задач.

От имени Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова выступил Руководитель Аппарата Правительства региона Андрей Вьюнов.

«Сегодня особый день и для армейской авиации, и для всей Псковской области. Уже второй год 18 сентября проходят памятные мероприятия в честь псковичей, погибших при защите Отечества. Мы чтим память героев, павших за будущее нашей страны, и всегда будем помнить их отвагу. С особым уважением относимся к здравствующим воинам, которые, постоянно рискуя жизнью, остаются непреклонными образцами верности долгу. Благодарю всех, кто приумножает современную воинскую славу Российской Федерации. Помните, что ваши тылы надежно прикрыты, Правительство Псковской области всегда готово оказать вам необходимую помощь и поддержку», — значится в обращении Губернатора.

В этот день к участникам мероприятия обратился командир воинского соединения полковник Игорь Скороспехов. «Армейская авиация — это место, куда идут сильные телом и духом люди. Профессия военного летчика сложна, опасна и престижна. С начала СВО наши военнослужащие с доблестью выполняют поставленные боевые задачи. Ежедневно рискуют своими жизнями. Их воинское мастерство, профессионализм и героизм вызывают уважение. Они всегда готовы поднять самые сложные и ответственные задачи в самых сложных условиях. Этим памятником мы сохраняем подвиг наших ребят, достойно исполнивших свой долг до конца», — сказал командир.

В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих государственными наградами. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, шесть бойцов удостоены ордена Мужества. Медалью «За храбрость» II степени отмечены трое военнослужащих. Еще двое военнослужащих награждены медалью Нестерова и медалью Суворова.

Мать погибшего лейтенанта, летчика-штурмана Андрея Подвигина Татьяна Александровна поблагодарила всех за неравнодушное отношение, сохранение и увековечение памяти о погибших летчиках. «Страна потеряла профессионалов своего дела, а семьи — любимых и любящих сынов, мужей и отцов. Нет таких слов, которые могли бы облегчить нашу боль. И мы благодарны всем за добрую память о наших ребятах», — сказала она и презентовала книгу о летчиках-земляках «Вечный полет».

«Сегодня, как молитву, мы вспоминаем имена тех, кто не вернулся с поля боя, тех, кто стал частью небесной гвардии. Их отвага — пример для наших детей. Их подвиги — часть огромного вклада в приближение Дня Победы. Их гибель — печальная страница истории нашей страны, которую мы чтим. Их мысли и дела в наших сердцах. Мы будем приходить сюда с верой в мирное будущее», — сказала вдова Героя Российской Федерации, майора Михаила Абраменко Марина Абраменко.

Заупокойную литию в память о погибших бойцах у монумента воинам-вертолетчикам провел митрополит Псковский и Порховский Матфей. Также был совершен чин освящения мемориала.

Светлой памяти бойцов, погибших при исполнении воинского и служебного долга, была объявлена минута молчания. Затем в дань безмерного уважения к великому подвигу павших на полях сражений за свободу и независимость Родины участники торжественного мероприятия возложили к подножию памятника гирлянду Воинской славы ицветы.

В часовне, расположенной на территории воинского соединения, родственники и сослуживцы погибших бойцов поставили свечи за упокой всех псковичей, погибших при исполнении воинского и служебного долга. В память о погибших военнослужащих в непосредственной близости к новому мемориалу представители личного состава воинского соединения, члены семей погибших бойцов и участники патриотических организаций высадили яблоневый сад.

Источник: Псковская Лента Новостей
