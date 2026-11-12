Более 107 тысяч доз вакцины от гриппа доставили в Псковскую область

В Псковскую область доставили очередную партию вакцины против гриппа объемом 107 940 доз. Прививку уже сделали более 115 тысяч жителей региона, что составляет около 20% от плана. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Псковской области.

В ведомстве напомнили, что время для вакцинации еще есть. Это самый эффективный способ защитить себя от заболевания и тяжелых осложнений. В первую очередь привиться рекомендуют людям из групп риска: пожилым, беременным, детям, а также тем, кто страдает хроническими болезнями легких, сердца или ожирением.

Для получения прививки нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.

Роспотребнадзор также посоветовал во время сезона простуд чаще мыть руки, избегать людных мест и носить маски. А при появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома и вызывать врача.

Ситуация с заболеваемостью находится на постоянном контроле специалистов, отметили в пресс-службе ведомства.