Спорт

Спортивную дирекцию 24-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках возглавил Витольд Филюс

Третий год подряд именитый польский аэронавт Витольд Филюс будет руководить спортивной дирекцией Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом Псковской ленте Новостей сообщили в пресс-службе международной встречи воздухоплавателей.

«Мне оказана огромная честь вновь быть избранным спортивным директором Встречи, - отмечает Витольд. - Меня радует тот факт, что моя работа в предыдущие годы получила положительную оценку и к ней нет нареканий. Это значит, что я все делаю правильно!»

«Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках - это событие с высочайшим уровнем организации, - добавляет аэронавт. - За все годы, что я принимал участие в соревнованиях, команда встречи отлично проявляла себя, демонстрируя высокий класс работы».

Отметим, что Витольд Филюс пришел в воздухоплавание из гражданской авиации. Он - пилот самолетов и планеров. «Раньше я не интересовался воздухоплаванием, думая, что это скучный вид спорта. Но как же я тогда ошибался! - говорит Витольд. - Однажды мой друг предложил вместе с ним отправиться на соревнования по воздухоплаванию. И уже к их окончанию я точно знал, какой будет моя спортивная цель, поэтому сразу же начал тренироваться в управлении аэростатом. Через три месяца принял участие в чемпионате Польши. В этих состязаниях я занял третье место и получил возможность представлять свою страну на соревнованиях. Это окрылило меня и заставило стараться еще сильнее».

Как пилот аэростата, Витольд Филюс семь раз становился чемпионом Польши, выиграл чемпионат Литвы, чемпионат Венгрии, Пре-чемпионат мира, а также дважды становился серебряным призером Кубка Европы. «Мое самое большое достижение - победа в чемпионате Польши несколько лет назад. Тогда я соревновался на одолженном стареньком пассажирском шаре, на котором раньше никогда не летал, — делится Витольд Филюс. — Мой небольшой соревновательный аэростат я подарил своему сыну Томашу. Кстати, в этом году он собирается выступить в Великих Луках».

Что касается опыта Витольда Филюса в организации и судействе соревнований, то он не ограничивается только Встречами воздухоплавателей в Великих Луках. Много лет подряд аэронавт был спортивным директором соревнований в Кросно. «В этом городе проходят самые большие и популярные мероприятия по воздухоплаванию в Польше. Кросно несколько раз принимал чемпионат Польши. Благодаря горной местности там очень интересно устраивать соревнования», — отмечает он.

«Кроме того, я впервые организовал чемпионат Польши в Краковско-Ченстоховской возвышенности, — добавляет Витольд. — Это очень своеобразная холмистая местность, которая ставит перед аэронавтами непростые задачи, тем самым помогая приобрести новые навыки управления своим шаром».

К слову, Великолукскую землю Витольд Филюс тоже считает «очень требовательной»: «Здесь пилоты должны демонстрировать отличные летные навыки. Это сложная местность, предназначенная для лучших из лучших».

Интересно, что сам спортсмен очень хочет посоревноваться в небе города на Ловати, так как в этом году, после нескольких лет перерыва, он решил возобновить свою спортивную карьеру. Из-за этого решения он даже отказался от должности тренера сборной Польши по воздухоплаванию. «В этом году я не смогу конкурировать с отличными пилотами на соревнованиях в Великих Луках, но надеюсь, что в 2020-м вернусь сюда как участник. К сожалению, нельзя быть спортивным директором и участником встречи одновременно», — говорит аэронавт.

«Я уже начал разрабатывать сложные и интересные задания для соревнований 24-й встречи в Великих Луках, — также признался Витольд. — Я работаю над тем, чтобы они заставили пилотов в полной мере проявить свои летные навыки, раскрыть потенциал и продемонстрировать возможности летательного аппарата. Сейчас мое самое большое желание — сохранить отличный настрой и дух всего мероприятия. Я надеюсь, что все участники встречи прекрасно проведут время в Великих Луках».

Заместителем Витольда Флюса на 24-й встрече в Великих Луках будет представитель Литвы Дэвидас Пинкявичус. «Он неоднократно помогал мне на соревнованиях, в том числе и в Великих Луках, — отметил Витольд. — Дэвидас — опытный организатор, свободно владеющий английским и русским языками».

Напомним, что 24-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня. В ее ходе станут известны имена обладателей 12-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка города Великие Луки, а также победителя юбилейного 25-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту. Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром».