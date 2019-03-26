Спорт

Подать заявку на участие в 24-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках можно электронно

Подать заявку на участие в 24-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках можно на сайте flymonitor.ru. Об этом сообщается на сайте 24-ой Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках 2019.

На сайте также можно ознакомиться с правилами и условиями участия во встрече.

Не отменяется и стандартный вариант подачи заявки на электронную почту дирекции встречи - trofimova@vlk.sz.gkovd.ru. Все необходимые для этого документы традиционно можно скачать на сайте в разделе «Пилоты», подразделе «Документы».

Напомним, что российским пилотам, желающим принять участие в чемпионате России, следует представить заявку на участие не позднее 20 апреля. Пилотам, не принимающим участия в чемпионате России, необходимо заявиться не позднее 27 апреля.

Отметим, что 24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня.