Спорт

Торжественное открытие 24-й Международной встречи воздухоплавателей состоится сегодня в Великих Луках

Торжественное открытие 24-й Международной встречи воздухоплавателей состоится сегодня, 12 июня, в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре встречи, с утра пройдут тренировочные полеты, с 9 до 14 часов - регистрация участников в центре соревнований (спортивно-оздоровительный комплекс «Стрелец»). В 15.00 состоится генеральный брифинг.

В 18.40 в рамках городского концерта, посвященного Дню России, на Летней эстраде состоится представление участников Встречи воздухоплавателей, и с 19.00 будет дан общий старт аэростатов.

С 13 по 16 июня будут проходить спортивные полеты аэростатов. Торжественное закрытие с подведением итогов и награждением победителей состоится 17 июня в 17.00. Завершится Встреча воздухоплавателей Ночным свечением аэростатов на площади Ленина с 21 до 23 часов.