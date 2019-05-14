Спорт

В первый день регистрации к участию в 24 Международной встрече воздухоплавателей заявились 28 команд

В первый день регистрации к участию в 24 Международной встрече воздухоплавателей заявились 28 команд. Три команды будут выступать в фиесте. Один участник представляет Японию, это Имамура Синносукэ — пилот, который в прошлом году уже приезжал в Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-центре МВВвВЛ-2019.

Напомним, что 24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках проходит с 11 по 17 июня. В ее ходе станут известны имена обладателей 12-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка города Великие Луки, а также победителя юбилейного 25-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту.

Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром».