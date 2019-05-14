Спорт

Томаш Филюс продолжает лидировать на соревнованиях воздухоплавателей в Великих Луках

Четвертый спортивный полет внес коррективы в таблицу соревнований международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Как сообщили ПЛН организаторы, на первом месте, как и прежде, находится пилот аэростата «SIDOLUX» Томаш Филюс, который набрал 12396 очков. На второе место с 12099 очками переместился уроженец Тулы Андрей Кульков, летающий на «Hola». Третье место с результатом в 11919 очков занимает земляк Андрея — Дмитрий Жохов, управляющий «АэроКвест-2».

В десятку сильнейших по результатам 16-ти заданий также входят Сергей Латыпов, Иван Меняйло, Олег Снетков, Дмитрий Кузьминых, Роман Баута, Сергей Чиненов и Имамура Шинноске.

Напомним, что 24-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках проходит с 11 по 17 июня. В ее ходе станут известны имена обладателей 12-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка города Великие Луки, а также победителя юбилейного 25-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту.

Фото Александра Воробьева.