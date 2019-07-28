Спорт

Андрей Аленичев: Произойдет ли объединение «Псков-747» и «Стрелы», неизвестно

ФК «Псков-747» передадут муниципалитету, заявил сегодня, 2 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) директор спортивной детско-юношеской школы «Стрела», президент федерации футбола города Пскова, мастер спорта России Андрей Аленичев.

Он пояснил, что на данный момент судьба спортивной школы «Стрела» неизвестна - будут ли юношеские школы объединены, либо останется две школы.

«Со спортивной точки зрения я считаю, что «Псков-747» и «Стрелу» не нужно объединять», - заявил Андрей Аленичев и добавил, что существование в Пскове двух футбольных школ обеспечивает соревновательный дух.