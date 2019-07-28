Спорт

Детского тренера превратили в уборщицу - Андрей Аленичев о зарплатах в спортшколах

Заработная плата футбольных тренеров в Пскове за последние три года не менялась. Об этом заявил сегодня, 2 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) директор спортивной детско-юношеской школы «Стрела», президент федерации футбола города Пскова, мастер спорта России Андрей Аленичев.

По его словам, базовая ставка псковского тренера составляет порядка 7700 рублей.

«Детского тренера превратили в уборщицу, ситуация, действительно, катастрофическая», - посетовал Андрей Аленичев.

В то же время он добавил, что зарплаты тренеров футбольного клуба «Псков-747» значительно выше, так как клуб является частной структурой на сегодняшний день.

Андрей Аленичев выразил опасения, что если ситуация с низкой оплатой труда тренеров не изменится в положительную сторону, то многие псковские специалисты намерены уехать в другие города, что негативно скажется на псковском футболе в целом, так как «грамотных специалистов в городе и так немного».