В Пскове проходит первенство города по футболу среди ветеранов

На прошедшей неделе стартовало первенство города по футболу среди ветеранов в возрастных категориях «37 лет и старше» и «45 лет и старше». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Федерации футбола, это ежегодный турнир. До этого года игры проводились на стадионе «Машиностроитель», в этом проходят на стадионе «747». Организацию соревнований берет на себя Федерация футбола города Пскова. В состязании участвуют восемь команд. Команды играют между собой в два круга, всего пройдет шесть туров. Матчи проходят в вечернее время по понедельникам и средам.
Календарь ближайших игр:
3-й тур (37+). 26 августа (понедельник)
19:00. «Динамо» – «Фунт»
20:00. «Псков-747» – «Локомотив»
4-й тур (37+). 28 августа (среда)
19:00. «Локомотив» – «Фунт»
20:00. «Псков-747» – «Динамо»
3-й тур (45+). 26 августа (понедельник)
19:00. «Скобари-Старс» – «Уклад»
20:00. «Локомотив» – «ПЭМЗ»
4-й тур (45+). 28 августа (среда)
19:00. «Локомотив» – «Скобари-Старс»
20:00. «ПЭМЗ» – «Уклад»