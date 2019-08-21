Спорт

Начался прием заявок на чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области

Начался прием заявок на чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Осень-2019». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, к участию приглашаются дворовые непрофессиональные футбольные команды Псковской области в трех группах: младшей (2007–2009 годы рождения), средней (2005–2006) и старшей (2002–2004).

Соревнования пройдут в три этапа. Первый, отборочный, муниципальный этап пройдет с 21 по 29 сентября. Второй этап, зональный, пройдет 5 октября в Пскове, Великих Луках и Пушкинских Горах. Финальный областной этап планируется провести 19 октября в городе Великие Луки.

Организаторы соревнований уточнили, что по правилам турнира, в составы команд можно включать до 3 игроков младшего возраста при наличии допуска врача, а также не более 2 игроков, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах (отделение футбола), футбольных клубах, имеющих лицензию профессионального футболиста. В команде должно быть от 6 до 10 человек.

Заявки на участие принимает до 20 сентября главный секретарь чемпионата по e-mail: ai.sol@inbox.ru или в группе в соцсети «ВКонтакте» «Лига дворового футбола Псковской области». Подтвердить участие можно по телефону: 8-911-699-46-28 (Виктор).

Победители и призеры будут награждены грамотами, медалями, кубками и ценными призами.

Отметим, проект реализуется при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и с использованием гранта президента Российской Федерации. Организационное сопровождение мероприятия обеспечивают комитет по спорту Псковской области, военно-патриотический спортивный клуб «Шторм» и «Команда 2018».