Спорт

«ВДВ-Купол» занял 2 место на чемпионате Вооруженных Сил России по футболу

Псковский «ВДВ-Купол» стал серебряным призером чемпионата Вооружённых Сил России по футболу. Соревнования с участием восьми армейских команд проходили с 3 по 8 сентября на футбольных аренах Севастополя и Евпатории.Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в областной Федерации футбола.

В финальном матче чемпионата ВС РФ по футболу сборная Воздушно-десантных войск («ВДВ-Купол» Псков) уступила Сборной Южного военного округа (СК «Черноморец» Севастополь) со счётом 2:5. В матчах предварительного этапа псковские десантники одержали 4 победы.

По итогам турнира Сергей Канаш (ВДВ-Купол) признан лучшим бомбардиром турнира, а его одноклубник Иван Иванов - лучшим полузащитником турнира.

В соревнованиях принимали участие армейские футбольные коллективы— команды Южного, Центрального, Западного и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск, Воздушно-космических сил и Военно-Морского Флота.