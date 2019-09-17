Спорт

В Пскове стартуют соревнования по дворовому футболу на Кубок губернатора

В Псковской области состоится чемпионат по дворовому футболу на кубок главы региона «Осень-2019». Торжественное открытие соревнований пройдет в субботу, 21 сентября, в Пскове на спортивной площадке лицея № 4 (улица Пароменская, дом 9).

В чемпионате смогут принять участие непрофессиональные футбольные команды образовательных организаций региона. Коллективы будут разделены три возрастные группы: младшая (10–12 лет), средняя (13–14 лет) и старшая (15–18 лет). Состав команды может включать от 6 до 10 человек, сообщили Псковской Ленте в пресс-службе администрации региона.

С 21 по 29 сентября в рамках соревнований определятся лучшие команды муниципального уровня. Зональный этап 5 октября примут Псков, Пушкинские Горы и Великие Луки. Финальные игры пройдут 19 октября. Победители двух предыдущих этапов встретятся в Великих Луках, чтобы сразится за победу в чемпионате. Кроме наград победители, а также лучшие игроки чемпионата получат в подарок футбольную экипировку.

Напомним, финал весеннего чемпионата Псковской области по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области прошел в Пскове в июне этого года. Лучших результатов добились команды «Спарта» (Себеж) и «Орда» (Великие Луки). Право отстаивать честь региона на всероссийском фестивале дворового футбола в Санкт-Петербурге завоевала команда «Юность» из Невеля.

Чемпионат по дворовому футболу в Псковской области проходит при поддержке главы региона Михаила Ведерникова, проекта «Команда 2018» и Фонда президентских грантов.